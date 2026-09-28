ABD’nin Tahtı Sallantıda: Dünyanın En Büyük Harp Gemisi İnşa Ediliyor

Pekin hükümeti geminin teknik detaylarını henüz resmi olarak açıklamasa da uzmanların analizleri projenin boyutunu gözler önüne seriyor. İleri teknoloji nükleer tahrik sistemiyle donatılacak bu dev gövde, konvansiyonel yakıt depolarına duyulan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor. Kazanılan bu geniş alanlar, mühimmat ve uçak yakıtı depolanması amacıyla değerlendiriliyor. Böylece geminin, bünyesinde 75 ila 90 adet savaş uçağı ve gelişmiş insansız hava aracı taşıyabileceği öngörülüyor. Entegre edilecek gelişmiş elektromanyetik kalkış sistemleri (EMALS) ise uçakların çok daha hızlı ve yüksek mühimmat yüküyle havalanmasına imkan tanıyor. Bu muazzam kapasite, askeri operasyonlarda Çin ordusuna eşsiz bir vurucu güç ve esneklik sağlıyor.