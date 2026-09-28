article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD’nin Tahtı Sallantıda: Dünyanın En Büyük Harp Gemisi İnşa Ediliyor

ABD’nin Tahtı Sallantıda: Dünyanın En Büyük Harp Gemisi İnşa Ediliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 09:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin, küresel denizlerdeki askeri dengeleri baştan aşağı değiştirecek devasa bir adıma imza atıyor. Pekin yönetimi, ABD Donanması’nın göz bebeği sayılan USS Gerald R. Ford uçak gemisini geride bırakacak nitelikte yeni bir nükleer uçak gemisi inşa ediyor. Dalian Tersanesi’nden elde edilen en son uydu görüntüleri, 'Type 004' kod adıyla anılan dev yapının yaklaşık 339 metre uzunluğa erişeceğini ortaya koyuyor. Tamamlandığında Amerikalı rakibini 6 metre geride bırakacak olan bu devasa gemi, Asya devinin denizlerdeki güç gösterisini yeni bir boyuta taşıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://defencesecurityasia.com/en/ch...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelişmiş Nükleer Sistem Sayesinde Sınır Tanımayan Bir Hava Gücü Doğuyor

Gelişmiş Nükleer Sistem Sayesinde Sınır Tanımayan Bir Hava Gücü Doğuyor

Pekin hükümeti geminin teknik detaylarını henüz resmi olarak açıklamasa da uzmanların analizleri projenin boyutunu gözler önüne seriyor. İleri teknoloji nükleer tahrik sistemiyle donatılacak bu dev gövde, konvansiyonel yakıt depolarına duyulan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor. Kazanılan bu geniş alanlar, mühimmat ve uçak yakıtı depolanması amacıyla değerlendiriliyor. Böylece geminin, bünyesinde 75 ila 90 adet savaş uçağı ve gelişmiş insansız hava aracı taşıyabileceği öngörülüyor. Entegre edilecek gelişmiş elektromanyetik kalkış sistemleri (EMALS) ise uçakların çok daha hızlı ve yüksek mühimmat yüküyle havalanmasına imkan tanıyor. Bu muazzam kapasite, askeri operasyonlarda Çin ordusuna eşsiz bir vurucu güç ve esneklik sağlıyor.

Açık Denizlerde Kesintisiz Lojistik Sağlayan Dev Destek Filosu Kuruluyor

Açık Denizlerde Kesintisiz Lojistik Sağlayan Dev Destek Filosu Kuruluyor

Küresel denizlerde kalıcı hakimiyet kurma hedefine odaklanan Pekin, stratejisini sadece uçak gemisiyle sınırlı tutmuyor. Guangzhou bölgesindeki tersanelerde yürütülen yoğun çalışmalarla, filoyu destekleyecek devasa hızlı ikmal ve lojistik gemilerinin inşasına da hız veriliyor. ABD'ye oranla sınır ötesinde daha az askeri üsse sahip olan Çin Donanması, bu stratejik ikmal ağı sayesinde açık denizlerdeki lojistik engelleri aşıyor. Nükleer uçak gemisi ile güçlü lojistik filonun birleşimi, Asya-Pasifik ve Hint Okyanusu’ndaki askeri etki alanını devasa boyutlara ulaştırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın