ABD’nin Tahtı Sallantıda: Dünyanın En Büyük Harp Gemisi İnşa Ediliyor
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Kaynak: https://defencesecurityasia.com/en/ch...
Çin, küresel denizlerdeki askeri dengeleri baştan aşağı değiştirecek devasa bir adıma imza atıyor. Pekin yönetimi, ABD Donanması’nın göz bebeği sayılan USS Gerald R. Ford uçak gemisini geride bırakacak nitelikte yeni bir nükleer uçak gemisi inşa ediyor. Dalian Tersanesi’nden elde edilen en son uydu görüntüleri, 'Type 004' kod adıyla anılan dev yapının yaklaşık 339 metre uzunluğa erişeceğini ortaya koyuyor. Tamamlandığında Amerikalı rakibini 6 metre geride bırakacak olan bu devasa gemi, Asya devinin denizlerdeki güç gösterisini yeni bir boyuta taşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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