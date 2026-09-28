50 Bin Parça Hurdayla 2 Buçuk Tonluk Büyük İskender Heykelini Yaptı: 8 Ayda Tamamladı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde çalışmalarını sürdüren geri dönüşüm ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, büyük bir sanatsal başarıya imza attı. Sanatçı, tam 50 bin adet metal ve elektronik atık malzemeyi titizlikle bir araya getirerek 2,5 ton ağırlığında son derece devasa bir heykel inşa etti. Sekiz aylık son derece yoğun bir emeğin ürünü olan bu etkileyici eser, Büyük İskender ile mitolojik atı Bukefalos’u görkemli biçimde tasvir ediyor. Tarihi ve sanatı geri dönüşüm felsefesiyle buluşturan özgün çalışma, yakın zamanda sergilenmek üzere İskenderun’a sevk edilmeyi bekliyor.

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