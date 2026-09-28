50 Bin Parça Hurdayla 2 Buçuk Tonluk Büyük İskender Heykelini Yaptı: 8 Ayda Tamamladı
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde çalışmalarını sürdüren geri dönüşüm ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, büyük bir sanatsal başarıya imza attı. Sanatçı, tam 50 bin adet metal ve elektronik atık malzemeyi titizlikle bir araya getirerek 2,5 ton ağırlığında son derece devasa bir heykel inşa etti. Sekiz aylık son derece yoğun bir emeğin ürünü olan bu etkileyici eser, Büyük İskender ile mitolojik atı Bukefalos’u görkemli biçimde tasvir ediyor. Tarihi ve sanatı geri dönüşüm felsefesiyle buluşturan özgün çalışma, yakın zamanda sergilenmek üzere İskenderun’a sevk edilmeyi bekliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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