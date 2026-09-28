article/comments
article/share
Haberler
Gündem
50 Bin Parça Hurdayla 2 Buçuk Tonluk Büyük İskender Heykelini Yaptı: 8 Ayda Tamamladı

50 Bin Parça Hurdayla 2 Buçuk Tonluk Büyük İskender Heykelini Yaptı: 8 Ayda Tamamladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 10:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde çalışmalarını sürdüren geri dönüşüm ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, büyük bir sanatsal başarıya imza attı. Sanatçı, tam 50 bin adet metal ve elektronik atık malzemeyi titizlikle bir araya getirerek 2,5 ton ağırlığında son derece devasa bir heykel inşa etti. Sekiz aylık son derece yoğun bir emeğin ürünü olan bu etkileyici eser, Büyük İskender ile mitolojik atı Bukefalos’u görkemli biçimde tasvir ediyor. Tarihi ve sanatı geri dönüşüm felsefesiyle buluşturan özgün çalışma, yakın zamanda sergilenmek üzere İskenderun’a sevk edilmeyi bekliyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarihi Miras Modern Geri Dönüşüm Teknikleriyle Yeniden Hayat Buldu

Tarihi Miras Modern Geri Dönüşüm Teknikleriyle Yeniden Hayat Buldu

Milattan önce 333 yılında gerçekleşen tarihi İssos Savaşı’nın ardından temelleri atılan İskenderun şehri, bu özel eserle tarihi köklerine son derece anlamlı bir selam gönderiyor. Sanatçı Altınorak, heykeli oluştururken ömrünü tamamlamış makine parçalarından bujilere ve yaylara kadar uzanan geniş bir endüstriyel atık yelpazesinden yararlandı. Yüksekliği 3 metre 30 santim, genişliği ise 3 metre 60 santim olan bu anıtsal yapıt, tamamlanan teknik süreçlerin ardından sergi alanındaki hazırlıkların tamamen bitmesini bekliyor.

Tarihsel Gerçekçilik İçin Anatomik Ve Ayrıntılı İncelemeler Yaptı

Tarihsel Gerçekçilik İçin Anatomik Ve Ayrıntılı İncelemeler Yaptı

Büyük İskender’in tarihsel büstlerini ve gerçek ölçülerini detaylıca inceleyen heykeltıraş, eserin anatomik doğruluğuna büyük bir önem verdi. Yüz hatlarını aslına tam uygun biçimde yansıtabilmek adına yoğun çaba harcayan Altınorak, dönemin kılıç boyutlarını ve fiziksel ölçülerini orantılı şekilde anıtsal boyutlara taşıdı. Yoldan geçen atların anatomisini en ince detayına kadar inceleyerek esere aktaran yetenekli sanatçı, geleneksel tarih anlayışını çağdaş bir çevre bilinciyle harmanlayarak bölge kültürüne gerçekten çok değerli bir yapıt kazandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın