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Bu Davranışlara Sahipsen, Yüksek Standartların Var Demektir!

Bu Davranışlara Sahipsen, Yüksek Standartların Var Demektir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.09.2026 - 17:01
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Bazı insanlar “çok seçici” olmakla suçlanır ama aslında onların derdi seçicilik değil, standartlarından kolay kolay ödün vermemeleridir. İlişkilerinde ne istediklerini bilir, arkadaşlıklarında samimiyete önem verir, kariyerlerinde kendilerini geliştirmeye çalışır ve günlük hayatlarında bile küçük ayrıntıların kalitesine dikkat ederler.

Sen de “Ben bunu hak etmiyorum” diyebilenlerden misin?

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Bu Davranışlara Sahipsen, Yüksek Standartların Var Demektir!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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