Evdeki Güvelerden Kurtulmanın En Etkili Yolu Ortaya Çıktı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.04.2026 - 13:21

Dolabı açınca uçuşan güveler can sıkabiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde daha sık ortaya çıkıyorlar. Kıyafetlerde delik bırakmaları ise ayrı sorun yaratıyor. Üstelik fark edilmeden çoğalabiliyorlar. Neyse ki evde uygulanabilecek etkili yöntemler var.

Asıl mesele görünen güveler değil, sessizce çoğalan yumurtalar

Uzmanlara göre nisan ve mayıs ayları güve hareketliliğinin arttığı dönemlerden sayılıyor. Dişi güveler uygun alan bulduğunda yüzlerce yumurta bırakabiliyor. Karanlık, havasız, tozlu ve uzun süre açılmayan dolap içleri ise onlar için ideal alan haline geliyor. 

Özellikle yün, kaşmir, ipek gibi doğal kumaşlar risk taşıyor. Bu yüzden yalnızca uçan güveyi kovmak çoğu zaman yeterli olmuyor.

Dolap içinde kötü koku, toz birikimi, uzun süredir giyilmeyen kıyafetler ve dip köşelerde kalan kumaşlar güveleri çekebiliyor. Kıyafette küçük delikler fark edildiyse sorun genelde daha önce başlamış oluyor. O yüzden ilk adım panik yapmak değil, dolabın tamamını gözden geçirmek ve yaşam alanlarını ortadan kaldırmak.

Güvelerden kurtulmak için evde uygulanacak en etkili yöntemler

  • Dolap ve çekmecelerdeki tüm kıyafetleri çıkarın, iç yüzeyleri elektrik süpürgesiyle detaylı şekilde temizleyin. Köşe noktaları ve çatlak alanları atlamayın.

  • Kullanılmayan kıyafetleri yıkayıp tamamen kuruttuktan sonra kaldırın. Kirli ya da ter kokusu taşıyan kumaşlar güveleri daha çok çekebilir.

  • Küçük kumaş keselerine kuru lavanta, biberiye, defne yaprağı, karanfil ya da kekik koyup dolap içine yerleştirin. Kokular güvelerin yerleşmesini zorlaştırabilir.

  • Mevsimlik kıyafetleri kapalı saklama kutularında muhafaza edin. Hava alan, açık raf düzeni yerine korumalı saklama daha etkili olabilir.

  • Dolap kapaklarını zaman zaman açıp havalandırın. Nemli ve kapalı ortamlar güvelerin sevdiği alanlar arasında yer alır.

Temizlik sonrası lavanta keseleri veya doğal kokulu torbalar düzenli aralıklarla yenilenirse koruma etkisi artabilir. Eğer yayılım çok fazlaysa profesyonel ilaçlama desteği de düşünülebilir. Erken fark edilen sorunlarda ise çoğu zaman düzenli temizlik ve doğru saklama yöntemi yeterli oluyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
