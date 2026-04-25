Evdeki Güvelerden Kurtulmanın En Etkili Yolu Ortaya Çıktı

Uzmanlara göre nisan ve mayıs ayları güve hareketliliğinin arttığı dönemlerden sayılıyor. Dişi güveler uygun alan bulduğunda yüzlerce yumurta bırakabiliyor. Karanlık, havasız, tozlu ve uzun süre açılmayan dolap içleri ise onlar için ideal alan haline geliyor.

Özellikle yün, kaşmir, ipek gibi doğal kumaşlar risk taşıyor. Bu yüzden yalnızca uçan güveyi kovmak çoğu zaman yeterli olmuyor.

Dolap içinde kötü koku, toz birikimi, uzun süredir giyilmeyen kıyafetler ve dip köşelerde kalan kumaşlar güveleri çekebiliyor. Kıyafette küçük delikler fark edildiyse sorun genelde daha önce başlamış oluyor. O yüzden ilk adım panik yapmak değil, dolabın tamamını gözden geçirmek ve yaşam alanlarını ortadan kaldırmak.