Silikondaki Siyah Küfler Dakikalar İçinde Çıkıyor: 1 Doğal Malzeme Yeterli

Silikon dolgular, duşa kabin, küvet, lavabo ve pencere kenarlarında su geçişini engellemek için kullanılıyor. Ancak nemli ortam, sabun kalıntısı ve yetersiz havalandırma birleşince yüzeyde küf oluşumu hızlanıyor. Zamanla beyaz ya da şeffaf silikon çizgileri siyaha dönüyor ve alan kirli görünmeye başlıyor.

Sorun yalnızca görüntüyle sınırlı kalmıyor. Küf ilerlediğinde silikon yapısı zayıflayabiliyor, kenarlarda açılma görülebiliyor ve sızdırmazlık etkisi azalabiliyor. Tam da bu nedenle erken müdahale oldukça önemli görülüyor. Uzmanlara göre ağır kimyasallar yerine mutfakta bulunan karbonat da etkili seçenekler arasında yer alıyor.