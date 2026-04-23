Her Gün Kullanıyoruz Ama Altında Devasa Bir Deniz Ağı Var!

Bu kablolar okyanusların en derin noktalarına kadar uzanabiliyor ve genellikle 2 ila 5 santimetre kalınlığında oluyor. İç kısımda cam liflerden oluşan fiber optik teknoloji yer alırken dış yüzey çelik tel örgüler ve koruyucu katmanlarla kaplanıyor.

En ilginç tehditlerden biri köpek balıkları olarak biliniyor. Zaman zaman kabloları ısırarak hasar verebildikleri aktarılıyor. Ancak en büyük risk gemilerin demir atması ve balıkçılık faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Hasarların büyük bölümü sığ sularda meydana geliyor.