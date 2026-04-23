Haberler
Teknoloji
Her Gün Kullanıyoruz Ama Altında Devasa Bir Deniz Ağı Var!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 22:04

Video izlerken, mesaj gönderirken ya da sosyal medyada gezinirken çoğu kişi internetin nasıl çalıştığını düşünmüyor. Oysa verilerin büyük kısmı okyanusların dibinden geçiyor. Kıtaları birbirine bağlayan dev kablo ağı, dijital dünyanın temelini oluşturuyor. Gözle görülmeyen sistem her gün milyarlarca bağlantıyı taşıyor. Modern yaşamın sessiz kahramanları aslında denizlerin altında yer alıyor.

Küresel internetin omurgası denizlerin altında uzanıyor

İnternette video izlerken ya da sosyal medyada gezinirken kullanılan verilerin büyük bölümü denizaltı fiber optik kabloları üzerinden taşınıyor. Küresel internet trafiğinin yüzde 99’u, toplam uzunluğu 1.3 milyon kilometreyi bulan bu hatlardan geçiyor.

2024 verilerine göre dünya genelinde 550’den fazla aktif denizaltı kablosu bulunuyor. Kıtaları birbirine bağlayan sistem, modern dijital iletişimin en kritik altyapıları arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre küresel ekonomi ve iletişim ağının kalbi tam olarak burada atıyor.

Okyanus dibindeki kablolar düşündüğünüzden daha dayanıklı

Bu kablolar okyanusların en derin noktalarına kadar uzanabiliyor ve genellikle 2 ila 5 santimetre kalınlığında oluyor. İç kısımda cam liflerden oluşan fiber optik teknoloji yer alırken dış yüzey çelik tel örgüler ve koruyucu katmanlarla kaplanıyor.

En ilginç tehditlerden biri köpek balıkları olarak biliniyor. Zaman zaman kabloları ısırarak hasar verebildikleri aktarılıyor. Ancak en büyük risk gemilerin demir atması ve balıkçılık faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Hasarların büyük bölümü sığ sularda meydana geliyor.

İnternetin tarihi aslında denizaltında başladı

Denizaltı kablolarının geçmişi 1858 yılına kadar uzanıyor. O yıl döşenen ilk transatlantik telgraf kablosu yalnızca birkaç hafta çalıştıktan sonra arızalansa da bugün kullanılan sistemlerin temelini attı.

Modern fiber optik denizaltı kabloları ise 1980’li yıllarda büyük dönüşüm yarattı. Ses ve veri iletiminde dev kapasitelere ulaşan teknoloji sayesinde bugün tek bir kablo saniyede terabitlerce veri aktarabiliyor. Günlük dijital yaşamın arkasında da hâlâ okyanusların dibindeki bu görünmez ağ çalışıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
