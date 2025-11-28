onedio
Annelerimize Kötü Haber: "Lazım Olur" Diye Saklanılan Boş Kavanozlar Hakkında Ciddi Uyarı

Ömer Faruk Kino
28.11.2025 - 11:18

Evlerimizde sıkça biriktirilen ve 'belki lazım olur' düşüncesiyle saklanan boş cam kavanozlar, çevre ve sağlık uzmanlarına göre ciddi riskler taşıyor. Her ne kadar cam sağlıklı bir malzeme olsa da, uzmanlar bu kavanozların özellikle kış aylarında ev ortamında tutulmasının bakteri, koku ve nem oluşumu riskini artırdığı konusunda uyarıyor.

Kaynak: 1,2,3

Kaynak: https://twoclassychics.com/2023/03/ho...
Temizlenmeden bekletilen cam kavanozların iç yüzeyleri zamanla küf, maya ve diğer zararlı mikroorganizmalar için ideal bir üreme alanı haline gelebilir.

Özellikle rutubetli alanlarda tutulanlar, görünmeyen ince bir nem tabakası biriktirerek bakteri oluşumunu hızlandırır. Bu durum, sadece kapalı alanlarda kötü kokuya yol açmakla kalmaz, aynı zamanda evin genel nem dengesini de bozarak sağlık açısından riskler yaratır.

Uzmanlar, cam kavanozların bir diğer büyük tehlikesinin yanlış kullanım olduğunu belirtiyor. Bazı evlerde temizlik malzemesi, yağ veya kimyasal ürünlerin depolanması için kullanılan kavanozlar, kimyasalların cam yüzeye işlemesi nedeniyle sonrasında gıda saklamak için kullanıldığında ciddi zehirlenmelere yol açabilir.

Çevre ve sağlık uzmanları bu riskleri göz önünde bulundurarak net bir çağrı yapıyor.

İhtiyaç fazlası biriken cam kavanozları evde tutmayın. Uzmanlar, 'Kullanmayacağınız cam kavanozları atın, ancak geri dönüşüme göndermeyi unutmayın' diyerek hem hijyen hem de yaşam kalitesi için depolama alanlarında düzen ve temizliğin önemine dikkat çekiyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
moonlightnewgame

temizlenmeden kavonoz saklayan mı var ... içindeki bitince güzelce yıkanır eğer tekrar başka birşeyde kullanılacaksa yeni kapak ile ( çünkü eski kapak birdah... Devamını Gör

