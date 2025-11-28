Annelerimize Kötü Haber: "Lazım Olur" Diye Saklanılan Boş Kavanozlar Hakkında Ciddi Uyarı
Evlerimizde sıkça biriktirilen ve 'belki lazım olur' düşüncesiyle saklanan boş cam kavanozlar, çevre ve sağlık uzmanlarına göre ciddi riskler taşıyor. Her ne kadar cam sağlıklı bir malzeme olsa da, uzmanlar bu kavanozların özellikle kış aylarında ev ortamında tutulmasının bakteri, koku ve nem oluşumu riskini artırdığı konusunda uyarıyor.
Temizlenmeden bekletilen cam kavanozların iç yüzeyleri zamanla küf, maya ve diğer zararlı mikroorganizmalar için ideal bir üreme alanı haline gelebilir.
Çevre ve sağlık uzmanları bu riskleri göz önünde bulundurarak net bir çağrı yapıyor.
