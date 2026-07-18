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MasterChef Türkiye'de Ana Kadroya Giren İlk Yarışmacı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye'de Ana Kadroya Giren İlk Yarışmacı Belli Oldu!

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Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.07.2026 - 12:17
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MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı başladı. Günler süren elemelerin ardından final turunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, sezonun ilk önlüğünü kazanarak ana kadroya adını yazdırdı. Şeflerin değerlendirmesi sonrası MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı belli oldu.

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MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı resmen başladı.

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı resmen başladı.

Haftalardır devam eden elemelerin ardından yarışmacılar, ilk 20'ye girebilmek için final turunda mutfağa çıktı. İki aşamalı zorlu mücadelede en başarılı tabağı hazırlayan isim, ana kadroya katılan ilk yarışmacı olmayı başardı.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, final etabında yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. Büyük rekabetin yaşandığı gecede şeflerden tam not alan isim, MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ana kadrosuna giren ilk yarışmacısı oldu.

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna dahil olan ilk yarışmacı Batuhan oldu.

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna dahil olan ilk yarışmacı Batuhan oldu.

Sezonun ilk ana kadro önlüğünü kazanan yarışmacı Batuhan oldu. Böylece Batuhan, MasterChef Türkiye 2026'da şampiyonluk yolundaki ilk önemli adımı atan isim olarak dikkat çekti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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