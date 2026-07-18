MasterChef Türkiye'de Ana Kadroya Giren İlk Yarışmacı Belli Oldu!
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MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı başladı. Günler süren elemelerin ardından final turunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, sezonun ilk önlüğünü kazanarak ana kadroya adını yazdırdı. Şeflerin değerlendirmesi sonrası MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı belli oldu.
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MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı resmen başladı.
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MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna dahil olan ilk yarışmacı Batuhan oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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