MasterChef Türkiye'den Sezonun İlk Liderliği! İşte 17 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları
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17 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
17 Temmuz Cuma gününe ait reyting verileri açıklandı. 17 Temmuz 2026 Cuma günü televizyon reytinglerinde dikkat çeken bir değişim yaşandı. TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 2,40 reytingle bu yaz ilk kez günün en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Zirve yarışında Kuralsız Sokaklar ve NOW Ana Haber de üst sıralarda yer aldı.
İşte 17 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları...
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17 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
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17 Temmuz Cuma ABC1 Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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