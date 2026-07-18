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MasterChef Türkiye'den Sezonun İlk Liderliği! İşte 17 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları

MasterChef Türkiye'den Sezonun İlk Liderliği! İşte 17 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları

Reyting masterchef
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.07.2026 - 11:56
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17 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

17 Temmuz Cuma gününe ait reyting verileri açıklandı. 17 Temmuz 2026 Cuma günü televizyon reytinglerinde dikkat çeken bir değişim yaşandı. TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 2,40 reytingle bu yaz ilk kez günün en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Zirve yarışında Kuralsız Sokaklar ve NOW Ana Haber de üst sıralarda yer aldı.

İşte 17 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları...

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17 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

17 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

17 Temmuz 2026 Cuma gününe ait televizyon reyting sonuçları açıklandı. Yaz sezonunda uzun süredir beklentilerin altında kalan MasterChef Türkiye, bu kez önemli bir başarıya imza atarak sezonun ilk liderliğini elde etti.

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 2,40 reyting alarak bu yaz ilk kez günün en çok izlenen yapımı oldu. Yarışma, önceki haftalara göre yükselen performansıyla zirvenin sahibi oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kuralsız Sokaklar ise 1,71 reytingle güçlü performansını sürdürerek listenin ikinci sırasında yer aldı. Günün üçüncüsü ise 1,66 reyting elde eden NOW Ana Haber oldu.

17 Temmuz Cuma ABC1 Reyting Sonuçları:

17 Temmuz Cuma ABC1 Reyting Sonuçları:

1. MasterChef Türkiye - 2,40 reyting

2. Kuralsız Sokaklar - 1,71 reyting

3. Now Ana Haber - 1,66 reyting

4. Hızlı ve Öfkeli 7 (Y.S) - 1,49 reyting

5. Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Y.S) - 1,32 reyting

6. Kanal D Ana Haber - 1,16 reyting

7. Kuralsız Sokaklar (TKR) - 1,14 reyting

8. Show Ana Haber - 1,06 reyting

9. Asırlık Gece (TKR) - 0,98 reyting

10. Rambo 4 (Y.S) - 0,92 reyting

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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