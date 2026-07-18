MasterChef Türkiye'den Sezonun İlk Liderliği! İşte 17 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları

17 Temmuz 2026 Cuma gününe ait televizyon reyting sonuçları açıklandı. Yaz sezonunda uzun süredir beklentilerin altında kalan MasterChef Türkiye, bu kez önemli bir başarıya imza atarak sezonun ilk liderliğini elde etti.

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 2,40 reyting alarak bu yaz ilk kez günün en çok izlenen yapımı oldu. Yarışma, önceki haftalara göre yükselen performansıyla zirvenin sahibi oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kuralsız Sokaklar ise 1,71 reytingle güçlü performansını sürdürerek listenin ikinci sırasında yer aldı. Günün üçüncüsü ise 1,66 reyting elde eden NOW Ana Haber oldu.