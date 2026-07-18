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Kızılcık Şerbeti Ekibinin Yeni Dizisi Anne Yarısı'na İki Sürpriz İsim Daha

Kızılcık Şerbeti Ekibinin Yeni Dizisi Anne Yarısı'na İki Sürpriz İsim Daha

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.07.2026 - 10:21
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Anne Yarısı dizisinde oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ı buluşturan yapıma iki sürpriz oyuncu daha dahil oldu. Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme alacağı yeni NOW dizisinin 1 Ağustos günü sete çıkması bekleniyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Anne Yarısı dizisinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Anne Yarısı dizisinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı'nın oturduğu dizinin çekimlerinin 1 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.

Merakla beklenen yapımın oyuncu kadrosu da genişlemeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre diziye iki deneyimli oyuncu daha katıldı.

Dilşah Demir ve Cansu Fırıncı, NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'na dahil oldu.

Dilşah Demir ve Cansu Fırıncı, NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'na dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Dilşah Demir, dizide Fidan karakterine hayat verecek. Fidan, hikayede Ali'nin (Cihangir Ceyhan) ablası olarak izleyici karşısına çıkacak.

Kadroya katılan bir diğer isim ise Cansu Fırıncı oldu. Başarılı oyuncu, Fidan'ın eşi Asım karakterini canlandıracak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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