Kızılcık Şerbeti Ekibinin Yeni Dizisi Anne Yarısı'na İki Sürpriz İsim Daha
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Anne Yarısı dizisinde oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ı buluşturan yapıma iki sürpriz oyuncu daha dahil oldu. Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme alacağı yeni NOW dizisinin 1 Ağustos günü sete çıkması bekleniyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Anne Yarısı dizisinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
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Dilşah Demir ve Cansu Fırıncı, NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'na dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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