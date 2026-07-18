Sahipsizler'de Rol Alan Hazal Subaşı'na Star TV'nin İddialı Dizisinden Başrol Teklifi
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Son olarak Star TV ekranlarında 2 sezon yayınlanan Sahipsizler dizisinin başrolünü üstlenen Hazal Subaşı'nın yeni projesi merak ediliyordu. Star TV'nin yeni sezon için iddialı dizisinden Hazal Subaşı'na başrol teklifi geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Bir Hayat Hikayesi, oyuncu kadrosuyla da şimdiden merak uyandırıyor.
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Ünlü oyuncu Hazal Subaşı'na Star TV'nin iddialı dizisinden başrol teklifi!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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