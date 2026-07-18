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Sahipsizler'de Rol Alan Hazal Subaşı'na Star TV'nin İddialı Dizisinden Başrol Teklifi

Sahipsizler'de Rol Alan Hazal Subaşı'na Star TV'nin İddialı Dizisinden Başrol Teklifi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.07.2026 - 08:20
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Son olarak Star TV ekranlarında 2 sezon yayınlanan Sahipsizler dizisinin başrolünü üstlenen Hazal Subaşı'nın yeni projesi merak ediliyordu. Star TV'nin yeni sezon için iddialı dizisinden Hazal Subaşı'na başrol teklifi geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Bir Hayat Hikayesi, oyuncu kadrosuyla da şimdiden merak uyandırıyor.

Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden Bir Hayat Hikayesi, oyuncu kadrosuyla da şimdiden merak uyandırıyor.

Toprak Karaoğlu ve Seda Karaoğlu'nun kaleme aldığı dizi, oğlunun hayatını değiştirmek için büyük bir mücadele veren bir annenin etkileyici öyküsünü ekranlara taşıyacak.

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı'na Star TV'nin iddialı dizisinden başrol teklifi!

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı'na Star TV'nin iddialı dizisinden başrol teklifi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrolü için Hazal Subaşı'na teklif götürüldü. Son olarak Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncunun, yapım şirketi Bozdağ Film ile anlaşması halinde dizinin merkezindeki Hayat karakterini canlandırması bekleniyor.

Hayat karakteri, otizmli oğlu Savaş'ın yaşamını kolaylaştırabilmek için tüm hayatını ona adayan, karşılaştığı zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan güçlü bir anne olarak izleyici karşısına çıkacak.

Hazal Subaşı'nın projeyle ilgili kararının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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