TRT'nin Yeni Sezon İçin İddialı Dizisi Evlilik Güzeldir'e Sürpriz Oyuncu
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TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Evlilik Güzeldir için kadro şekillenmeye devam ediyor. Fikret Kuşkan'ın başrolünde yer aldığı yapımda, Mesut Bahtiyar'ın kız kardeşi Saadet karakterini canlandıracak isim de belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.
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Oyuncu Gözde Okur, TRT'nin Evlilik Güzeldir dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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