article/comments
article/share
Haberler
TV
TRT'nin Yeni Sezon İçin İddialı Dizisi Evlilik Güzeldir'e Sürpriz Oyuncu

TRT'nin Yeni Sezon İçin İddialı Dizisi Evlilik Güzeldir'e Sürpriz Oyuncu

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2026 - 21:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Evlilik Güzeldir için kadro şekillenmeye devam ediyor. Fikret Kuşkan'ın başrolünde yer aldığı yapımda, Mesut Bahtiyar'ın kız kardeşi Saadet karakterini canlandıracak isim de belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.

TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.

21 Temmuz Salı günü sete çıkması planlanan yapımda, Mesut Bahtiyar karakterinin ardından bir önemli rol için daha oyuncu seçimi tamamlandı. Daha önce Fikret Kuşkan'ın hayat vereceği açıklanan Mesut Bahtiyar karakterinin kız kardeşi Saadet rolünü canlandıracak isim de belli oldu.

Oyuncu Gözde Okur, TRT'nin Evlilik Güzeldir dizisine dahil oldu.

Oyuncu Gözde Okur, TRT'nin Evlilik Güzeldir dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Gözde Okur, dizide Saadet karakterine hayat verecek. Saadet, iki başarısız evlilik yaşamış olmasına rağmen evliliğe olan inancını hiç kaybetmeyen ve Bahtiyar ailesinin en büyük destekçilerinden biri olarak hikayede önemli bir yere sahip olacak.

Daha önce Zengin Kız Fakir Oğlan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerindeki performansıyla dikkat çeken Gözde Okur, bu kez aile komedisi türündeki Evlilik Güzeldir dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın