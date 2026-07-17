TRT'nin Yeni Sezon İçin İddialı Dizisi Evlilik Güzeldir'e Sürpriz Oyuncu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Gözde Okur, dizide Saadet karakterine hayat verecek. Saadet, iki başarısız evlilik yaşamış olmasına rağmen evliliğe olan inancını hiç kaybetmeyen ve Bahtiyar ailesinin en büyük destekçilerinden biri olarak hikayede önemli bir yere sahip olacak.

Daha önce Zengin Kız Fakir Oğlan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerindeki performansıyla dikkat çeken Gözde Okur, bu kez aile komedisi türündeki Evlilik Güzeldir dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.