Var Mısın Yok Musun’da 1,5 Milyon TL’yi Kabul Eden Yarışmacının Kutusundan Çıkan Para Şaşırttı

Programın finalinde ise 'Teklifi kabul etmeseydi ne olacaktı?' sorusunun yanıtı da ekrana geldi. Açılan ilk kutudan 5 milyon TL, ikinci kutudan ise 2 milyon TL çıktı. Bu senaryoda bankanın son teklifinin 1 milyon 200 bin TL olacağı görüldü.

Finalde geriye 100 bin TL ile 3 milyon TL kaldı. Ayşe Sema Karaduman'ın kendi kutusu açıldığında ise içinden 100 bin TL çıktı. Böylece yarışmacının 1,5 milyon TL'lik banka teklifini kabul ederek doğru bir karar verdiği ortaya çıktı.