Var Mısın Yok Musun’da 1,5 Milyon TL’yi Kabul Eden Yarışmacının Kutusundan Çıkan Para Şaşırttı
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Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun’da yine heyecan dolu bir final yaşandı. Bankanın tekliflerini peş peşe geri çeviren Ayşe Sema Karaduman, kritik anda 1,5 milyon TL’yi kabul etti. Yarışmacının kendi kutusundan çıkan miktar ise kararının ne kadar doğru olduğunu gösterdi.
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ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı.
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Var Mısın Yok Musun'da bankanın teklifini kabul etmeseydi kutusundan ne çıkacaktı?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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