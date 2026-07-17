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Var Mısın Yok Musun’da 1,5 Milyon TL’yi Kabul Eden Yarışmacının Kutusundan Çıkan Para Şaşırttı

Var Mısın Yok Musun’da 1,5 Milyon TL’yi Kabul Eden Yarışmacının Kutusundan Çıkan Para Şaşırttı

Var mısın Yok musun
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2026 - 19:58
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Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun’da yine heyecan dolu bir final yaşandı. Bankanın tekliflerini peş peşe geri çeviren Ayşe Sema Karaduman, kritik anda 1,5 milyon TL’yi kabul etti. Yarışmacının kendi kutusundan çıkan miktar ise kararının ne kadar doğru olduğunu gösterdi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı.

Yarışma boyunca banka tekliflerini geri çeviren yarışmacı Ayşe Sema Karaduman, kritik anda verdiği kararla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Son turlara yaklaşılırken yarışmacının kutularından önce 1 TL, ardından 10 bin TL çıkınca gerilim iyice arttı. Bunun üzerine banka, 1 milyon 500 bin TL teklif etti. Uzun süre kararını değerlendiren Ayşe Sema Karaduman, sonunda teklifi kabul ederek yarışmadan 1,5 milyon TL ödülle ayrılmayı seçti.

Var Mısın Yok Musun'da bankanın teklifini kabul etmeseydi kutusundan ne çıkacaktı?

Var Mısın Yok Musun'da bankanın teklifini kabul etmeseydi kutusundan ne çıkacaktı?

Programın finalinde ise 'Teklifi kabul etmeseydi ne olacaktı?' sorusunun yanıtı da ekrana geldi. Açılan ilk kutudan 5 milyon TL, ikinci kutudan ise 2 milyon TL çıktı. Bu senaryoda bankanın son teklifinin 1 milyon 200 bin TL olacağı görüldü.

Finalde geriye 100 bin TL ile 3 milyon TL kaldı. Ayşe Sema Karaduman'ın kendi kutusu açıldığında ise içinden 100 bin TL çıktı. Böylece yarışmacının 1,5 milyon TL'lik banka teklifini kabul ederek doğru bir karar verdiği ortaya çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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