Muhtemel Aşk Şoke Eden Düşüş Yaşadı: 16 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
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16 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
16 Temmuz Cuma gününe ait reyting verileri açıklandı. Show TV'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk, şaşırtan bir reyting düşüşü yaşadı. Muhtemel Aşk, 1 puandan fazla düşüş yaşasa da zirveden düşmedi.
İşte 16 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları...
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16 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
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16 Temmuz Cuma günü TOTAL reyting sonuçları:
16 Temmuz Cuma günü AB reyting sonuçları:
16 Temmuz Cuma günü ABC1 reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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