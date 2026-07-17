article/comments
article/share
Haberler
TV
Muhtemel Aşk Şoke Eden Düşüş Yaşadı: 16 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Muhtemel Aşk Şoke Eden Düşüş Yaşadı: 16 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2026 - 17:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

16 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

16 Temmuz Cuma gününe ait reyting verileri açıklandı. Show TV'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk, şaşırtan bir reyting düşüşü yaşadı. Muhtemel Aşk, 1 puandan fazla düşüş yaşasa da zirveden düşmedi.

İşte 16 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

16 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Show TV'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk, reytinglerde şaşırtan bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta Belçika - İspanya maçı nedeniyle reyting kaybı yaşayıp sıralamada gerileyen dizi, bu hafta rakibi olmamasına rağmen reyting düşüşüyle karşı karşıya kaldı.

Muhtemel Aşk, üç kategoride de 1 puandan fazla reyting kaybederken sıralamada 1. oldu.

16 Temmuz Cuma günü TOTAL reyting sonuçları:

16 Temmuz Cuma günü TOTAL reyting sonuçları:

16 Temmuz Cuma günü AB reyting sonuçları:

16 Temmuz Cuma günü AB reyting sonuçları:

16 Temmuz Cuma günü ABC1 reyting sonuçları:

16 Temmuz Cuma günü ABC1 reyting sonuçları:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın