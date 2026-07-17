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Kadrosu Tamamen Yenilenen A.B.İ.'nin Yeni Yönetmeni Belli Oldu!

Kadrosu Tamamen Yenilenen A.B.İ.'nin Yeni Yönetmeni Belli Oldu!

yerli dizi A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2026 - 19:05
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OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisinde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Afra Saraçoğlu'nun ayrılığıyla başlayan değişim sürecinde bu kez kamera arkasında önemli bir gelişme yaşandı. Yönetmen Cem Karcı'nın görevini bırakmasının ardından, yeni sezonda yönetmen koltuğuna oturacak isim belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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ATV'de ekrana gelen A.B.İ. dizisi, yeni sezon öncesinde kapsamlı bir değişim sürecinden geçiyor.

ATV'de ekrana gelen A.B.İ. dizisi, yeni sezon öncesinde kapsamlı bir değişim sürecinden geçiyor.

Salı akşamlarının dikkat çeken yapımı, hem hikayesi hem de yaratıcı ekibiyle yenilenerek izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda yaşanacak zaman atlamasıyla birlikte dizinin kadrosunda önemli değişikliklere gidildi. Başrol kadın oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılmasının ardından birçok oyuncu da ekibe veda ederken, gözler Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandıracağı karakterin yeni partnerine çevrildi.

Yapımın kamera arkasında da önemli bir değişiklik yaşandı. Yönetmen Cem Karcı görevini devrederken, senaryo ekibine Ertan Kurtulan dahil oldu. Son kulis bilgilerine göre ise dizinin yönetmen koltuğu için anlaşmaya varılan isim belli oldu.

ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ.'nin yeni yönetmeni Yağız Alp Akaydın oldu!

ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ.'nin yeni yönetmeni Yağız Alp Akaydın oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre A.B.İ.'nin yeni yönetmeni olması için Yağız Alp Akaydın ile görüşmeler sürüyor.

Yeni yönetmen ve yeni oyuncu kadrosuyla bambaşka bir döneme hazırlanan A.B.İ. dizisinin yeni sezonu şimdiden merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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