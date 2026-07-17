Kadrosu Tamamen Yenilenen A.B.İ.'nin Yeni Yönetmeni Belli Oldu!
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OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisinde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Afra Saraçoğlu'nun ayrılığıyla başlayan değişim sürecinde bu kez kamera arkasında önemli bir gelişme yaşandı. Yönetmen Cem Karcı'nın görevini bırakmasının ardından, yeni sezonda yönetmen koltuğuna oturacak isim belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'de ekrana gelen A.B.İ. dizisi, yeni sezon öncesinde kapsamlı bir değişim sürecinden geçiyor.
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ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ.'nin yeni yönetmeni Yağız Alp Akaydın oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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