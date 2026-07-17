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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Ablası Gizem Ünsal'la Olan Benzerliği Gündem Oldu

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın Ablası Gizem Ünsal'la Olan Benzerliği Gündem Oldu

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2026 - 22:50
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Uzak Şehir dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kendisi de oyuncu olan Gizem Ünsal, kardeşiyle olan dikkat çekici benzerliği nedeniyle sık sık karıştırıldığını söylerken, iki kardeşin benzerliği sosyal medyada yeniden gündem oldu.

KAYNAK: Burak Yaman/ 2. Sayfa

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yıldızlarından Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yıldızlarından Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Gizem Ünsal, kardeşi Sinem Ünsal'la olan benzerliği nedeniyle sık sık karıştırıldığını söyledi. Kendisi de oyunculuk yapan Gizem Ünsal, gazetecilerle sohbeti sırasında ablası Sinem Ünsal'a olan benzerliğinin çevresindekilerin dikkatini çektiğini belirtti. İki kardeşin birbirine olan benzerliği sosyal medyada da sık sık konuşulurken, Gizem Ünsal bu durum nedeniyle zaman zaman Sinem Ünsal sanıldığını ifade etti.

Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal'ın o anları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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