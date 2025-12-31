onedio
Kova Burcu right-white
2026, Yıllık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü

2026 yılında yeni başlangıçlar da ilişkilerinizde önemli dönüm noktaları da sizi bekliyor olabilir! Bu yılının en kritik astrolojik olaylarıyla gökyüzündeki hareketlilik duygularınıza etki edebilir! Peki, 2026 yılında Kova ve yükselen Kova burçları aşkı mı bulacak, ayrılığı mı tadacak?

Burç yorumlarına göre 2026 yılında aşk hayatınızda neler değişecek? Bu yıl evlenecek misiniz, yoksa boşanacak mı? 

İşte, yıllık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 2026 yılında aşk hayatında adeta bir devrim yaşayacaksın! Plüton'un burcunda konumlanması, ilişkilerdeki eski kalıplarını ve alışkanlıklarını tamamen değiştirecek bir etkiye sahip olacak. Bu durum, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak.

Şubat ayında gerçekleşecek olan tutulma, hayatına yeni biri gireceğine işaret ediyor. Bu kişi, kimliğini ve hayata bakış açını tamamen değiştirebilecek bir etkiye sahip olabilir. Bu değişim, seni daha önce hiç deneyimlemediğin bir aşk serüvenine sürükleyebilir.

2026 yılında Jüpiter'in aşk alanını canlandırması, flört etme ve yeni başlangıçlar yapma konusunda sana bolca fırsat sunacak. Tabii bu arada Satürn'ün etkisi altında, maddi güvence ve özgürlük arasında bir denge kurman gerekecek. Bu denge, aşk hayatının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için oldukça önemli. Gelecek yıl görüşmek üzere, aşkla kal…

