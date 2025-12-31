2026 yılında yeni başlangıçlar da ilişkilerinizde önemli dönüm noktaları da sizi bekliyor olabilir! Bu yılının en kritik astrolojik olaylarıyla gökyüzündeki hareketlilik duygularınıza etki edebilir! Peki, 2026 yılında Kova ve yükselen Kova burçları aşkı mı bulacak, ayrılığı mı tadacak?

Burç yorumlarına göre 2026 yılında aşk hayatınızda neler değişecek? Bu yıl evlenecek misiniz, yoksa boşanacak mı?

İşte, yıllık aşk yorumları