2026 Kova Burcu Yıllık Sağlık Burç Yorumu

2026, Yıllık Sağlık Burç Yorumu

Her şeyin başı sağlık diyenler buraya: Yıl boyunca doğrudan bedeninize etki edecek bazı gezegen hareketleri söz konusu olacak. Bu yüzden 2026 yılında medikal astrolojiye göre, farklı organlara etki eden gezegen hareketlerini sizin için inceledik. Peki, 2026 yılının şifalı enerjisi Kova ve yükselen Kova burçlarını bulacak mı? Bu yıl sağlığınız nasıl olacak? 2026 yılında nelere dikkat etmeli, hangi alışkanlıkları hayatınıza dahil etmelisiniz?

İşte, 2026 yılına özel medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu yıl boyunca reçetene dijital detoks yazıyoruz! Biliyoruz odaklandığın konu çoğu zaman teknoloji, ekran süren de bir hayli uzun değil mi? Ancak Şubat ayında Kova burcunda meydana gelecek halkalı Güneş tutulması ve Plüton'un burcundaki yerleşimi ile gerçek hayata daha fazla zaman ayırabilirsin. Böylece doğada vakit geçirmek, hayata karışmak ve hareket etmek sana şifa getirebilir. Önce fiziksel anlamda hissedeceğin iyilik haline bir süre sonra kas, eklem ve dolaşım sistemindeki iyileşme de eşlik edebilir.  

Tabii yılın ikinci yarısında sağlığın açısından kritik bazı astrolojik olaylar da meydana gelebilir. Özellikle Ağustos ila Ekim aylarındaki tutulmalar, aşırı zihinsel aktivite ile uykusuzluk sorunlarını gündeme getirebilir. Dinlenmeyen bedenin, migren krizleri ve kas seğirmeleri ile seni uyarabilir. Bu yüzden sağlıklı bir yıl için, mutlaka topraklanma egzersizleri ve doğa yürüyüşleri yapmalısın. Tabii ki uyku düzeni ve biyolojik saatine de dikkat etmelisin. Sağlık için düzene odaklan! Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…

