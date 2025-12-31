Sevgili Kova, bu yıl boyunca reçetene dijital detoks yazıyoruz! Biliyoruz odaklandığın konu çoğu zaman teknoloji, ekran süren de bir hayli uzun değil mi? Ancak Şubat ayında Kova burcunda meydana gelecek halkalı Güneş tutulması ve Plüton'un burcundaki yerleşimi ile gerçek hayata daha fazla zaman ayırabilirsin. Böylece doğada vakit geçirmek, hayata karışmak ve hareket etmek sana şifa getirebilir. Önce fiziksel anlamda hissedeceğin iyilik haline bir süre sonra kas, eklem ve dolaşım sistemindeki iyileşme de eşlik edebilir.

Tabii yılın ikinci yarısında sağlığın açısından kritik bazı astrolojik olaylar da meydana gelebilir. Özellikle Ağustos ila Ekim aylarındaki tutulmalar, aşırı zihinsel aktivite ile uykusuzluk sorunlarını gündeme getirebilir. Dinlenmeyen bedenin, migren krizleri ve kas seğirmeleri ile seni uyarabilir. Bu yüzden sağlıklı bir yıl için, mutlaka topraklanma egzersizleri ve doğa yürüyüşleri yapmalısın. Tabii ki uyku düzeni ve biyolojik saatine de dikkat etmelisin. Sağlık için düzene odaklan! Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…