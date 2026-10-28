6 Aylık Hamile Alina Boz'un Eşi Umut Evirgen Doğacak Kızı İçin Tek Bir Şey İstedi: "Benim Gibi Olmasın!"
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İlk kez anne baba olmaya hazırlanan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin tarafından City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Bebek heyecanlarını anlattıkları açıklamalarıyla gündeme gelen ve hamileliğinin altıncı ayında olan Alina Boz, eşinde en sevdiği özellikleri sıraladıktan sonra sözü Umut Evirgen devraldı. Doğacak kızları için tek bir dileğini paylaştı.
Evirgen'in 'Benim gibi olmasın' sözleri ise sohbetin en dikkat çeken anı oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan Alina Boz, şimdilerde hayatının en heyecanlı dönemlerinden birini yaşıyor.
Hamileliğinde altıncı aya giren Alina Boz, geçtiğimiz saatlerde eşi Umut Evirgen ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Alina Boz'un sözlerinin ardından aynı soru bu kez Umut Evirgen'e yöneltildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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