6 Aylık Hamile Alina Boz'un Eşi Umut Evirgen Doğacak Kızı İçin Tek Bir Şey İstedi: "Benim Gibi Olmasın!"

İlk kez anne baba olmaya hazırlanan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin tarafından City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Bebek heyecanlarını anlattıkları açıklamalarıyla gündeme gelen ve hamileliğinin altıncı ayında olan Alina Boz, eşinde en sevdiği özellikleri sıraladıktan sonra sözü Umut Evirgen devraldı. Doğacak kızları için tek bir dileğini paylaştı.

Evirgen'in 'Benim gibi olmasın' sözleri ise sohbetin en dikkat çeken anı oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.