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6 Aylık Hamile Alina Boz'un Eşi Umut Evirgen Doğacak Kızı İçin Tek Bir Şey İstedi: "Benim Gibi Olmasın!"

6 Aylık Hamile Alina Boz'un Eşi Umut Evirgen Doğacak Kızı İçin Tek Bir Şey İstedi: "Benim Gibi Olmasın!"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 16:48
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İlk kez anne baba olmaya hazırlanan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin tarafından City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Bebek heyecanlarını anlattıkları açıklamalarıyla gündeme gelen ve hamileliğinin altıncı ayında olan Alina Boz, eşinde en sevdiği özellikleri sıraladıktan sonra sözü Umut Evirgen devraldı. Doğacak kızları için tek bir dileğini paylaştı. 

Evirgen'in 'Benim gibi olmasın' sözleri ise sohbetin en dikkat çeken anı oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan Alina Boz, şimdilerde hayatının en heyecanlı dönemlerinden birini yaşıyor.

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan Alina Boz, şimdilerde hayatının en heyecanlı dönemlerinden birini yaşıyor.

Paramparça, Elimi Bırakma ve Maraşlı gibi sevilen yapımlarda rol alan güzel oyuncu, 2023 yılının Aralık ayında işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile nikah masasına oturmuştu. 

İlişkileriyle magazin gündeminde sık sık yer bulan çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini açıklayarak sevenlerini sevindirmişti. 

Bir kızları olacağını duyuran ikili, şimdilerde minik bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Hamileliğinde altıncı aya giren Alina Boz, geçtiğimiz saatlerde eşi Umut Evirgen ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Hamileliğinde altıncı aya giren Alina Boz, geçtiğimiz saatlerde eşi Umut Evirgen ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Hamilelik sürecinin oldukça rahat geçtiğini anlatan güzel oyuncu, bu dönemde çalışmaya ara verdiğini ve vaktini sinemaya, tiyatroya giderek, belgeseller izleyerek değerlendirdiğini söyledi. 

Aşerme gibi bir durum yaşamadığını da belirten Boz, doğumun Türkiye'de gerçekleşeceğini açıkladı. Sohbet sırasında konu doğacak kızlarının anne ve babasından hangi özellikleri almasını istediklerine gelince Boz, eşinin çalışkanlığına ve karar verme becerisine övgüler yağdırdı. 

Kızının babası gibi ne yapacağını bilen, hızlı ve doğru kararlar verebilen biri olmasını istediğini dile getirdi.

Alina Boz'un sözlerinin ardından aynı soru bu kez Umut Evirgen'e yöneltildi.

Alina Boz'un sözlerinin ardından aynı soru bu kez Umut Evirgen'e yöneltildi.

Kızının fiziksel olarak annesine benzemesini istediğini belirten Evirgen, 'Yüzde 100 annesine çeksin. Güzelliği... Benim gibi kara olmasın' sözleriyle eşine iltifat etmeyi de ihmal etmedi. 

Kızının güzelliğini annesinden almasını isteyen Evirgen'in bu sözleri sohbetin en dikkat çeken kısmı oldu. Doğum sonrasındaki planlarından da bahseden çift, bebek bakımında görev paylaşmaya hazır olduklarını anlattı. 

Alina Boz bir süre setlerden uzak kalıp kızıyla vakit geçirmek istediğini belirtirken, Umut Evirgen de eşine destek olacağını ve bebeğiyle ilgilenmekten mutluluk duyacağını söyledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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