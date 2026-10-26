Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Ne Kadar Yargılayıcısın?
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Bazen birini tanımadan hakkında fikir sahibi olur, bazen de karşımızdaki kişinin neden öyle davrandığını anlamadan onu eleştiririz. Peki, sen insanları gerçekten tanımaya mı çalışıyorsun, yoksa farkında olmadan onları kalıplara mı sokuyorsun?
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Esnek ve Anlayışlısın
Duruma Göre Yargılayıcısın
Çabuk Yargılamaya Eğilimlisin
Kalıplara Sıkışabiliyorsun
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