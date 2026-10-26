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Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Ne Kadar Yargılayıcısın?

Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Ne Kadar Yargılayıcısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
26.10.2026 - 22:01
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Bazen birini tanımadan hakkında fikir sahibi olur, bazen de karşımızdaki kişinin neden öyle davrandığını anlamadan onu eleştiririz. Peki, sen insanları gerçekten tanımaya mı çalışıyorsun, yoksa farkında olmadan onları kalıplara mı sokuyorsun?

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Esnek ve Anlayışlısın

Esnek ve Anlayışlısın

İnsanları değerlendirirken tek bir davranışa veya ilk izlenime bağlı kalmamaya çalışıyorsun. Birinin neden farklı düşündüğünü merak ediyor, kararlarının arkasındaki koşulları anlamaya önem veriyorsun. Bu, her davranışı onayladığın ya da herkesle aynı fikirde olduğun anlamına gelmiyor. Daha çok, bir insanı eleştirmeden önce durumu anlamaya çalıştığını gösteriyor. Senin için bir kişinin yaptığı hata, onun bütün karakterini açıklamaya yetmeyebilir. İnsanların yanlış kararlar verebileceğini, zaman içinde değişebileceğini ve dışarıdan görünmeyen sorunlarla uğraşabileceğini hesaba katıyorsun. Bu yaklaşım, ilişkilerinde daha adil olmanı ve farklı insanlarla iletişim kurmanı kolaylaştırabilir. Ayrıca kendi düşüncelerinin de sorgulanabileceğini kabul ediyor olabilirsin. Bir konuda yanıldığını fark ettiğinde fikrini değiştirmek sana mutlaka yenilgi gibi gelmez. Aksine, yeni bir bilgi öğrendiğinde değerlendirmelerini güncelleyebilirsin. Bu esneklik, hem kişisel gelişiminde hem de insan ilişkilerinde önemli bir avantajdır.

Duruma Göre Yargılayıcısın

Duruma Göre Yargılayıcısın

Sen insanları değerlendirirken her zaman aynı şekilde davranmıyorsun. Bazı durumlarda oldukça anlayışlı ve açık fikirli olabilirken bazı durumlarda hızlı kararlar verebiliyorsun. Özellikle seni ilgilendiren, değerlerinle çatışan veya duygusal olarak etkileyen konularda daha eleştirel bir tutum sergileyebilirsin. Birinin davranışını anlamaya çalıştığın zamanlar olduğu gibi, ilk izlenimine güvenerek sonuca vardığın anlar da olabilir. Örneğin bir arkadaşının yaptığı hatanın nedenini dinlemeye istekli olabilirsin ama tanımadığın biri söz konusu olduğunda daha kolay varsayımlarda bulunabilirsin. Yakın olduğun insanlara gösterdiğin anlayışı herkese aynı ölçüde göstermediğini fark edebilirsin. Bu durum oldukça insani olsa da üzerinde düşünmeye değer. Çünkü çoğu zaman kendi davranışlarımızı içinde bulunduğumuz koşullarla açıklarken başkalarının davranışlarını doğrudan karakterleriyle ilişkilendirebiliriz. Kendimiz hata yaptığımızda yorgun olduğumuzu düşünürken başkası hata yaptığında dikkatsiz olduğunu varsayabiliriz.

Çabuk Yargılamaya Eğilimlisin

Senin için ilk izlenimler ve gözlemlediğin davranışlar, insanlar hakkında fikir oluştururken önemli bir rol oynuyor olabilir. Birinin konuşma biçimi, yaptığı bir hata veya sergilediği bir tutum sende hızlı bir değerlendirme oluşturabilir. Bazen bu değerlendirmeler doğru çıkabilir ama bazen de bir insanı tanımak için yeterli bilgiye sahip olmadan sonuca varmana neden olabilir. Özellikle belirsiz durumlarda hızlı karar vermek zihinsel olarak daha kolay gelebilir. Birini hemen güvenilir veya güvenilmez, başarılı veya başarısız, iyi veya kötü olarak sınıflandırmak karmaşık bir durumu daha anlaşılır hale getirebilir. Ancak insanlar çoğu zaman bu kadar basit kategorilere sığmaz. Aynı kişi bir konuda düşüncesiz davranırken başka bir konuda oldukça duyarlı olabilir. Yargılayıcı tutumun ilişkilerinde de etkili olabilir. Birinin davranışını yanlış yorumladığında ona karşı mesafeli davranabilir, kendini açıklama fırsatı vermeden onun hakkında karar verebilir veya küçük bir hatayı gereğinden fazla büyütebilirsin. Bu durum, aslında iyi anlaşabileceğin insanlarla aranda gereksiz mesafeler oluşmasına neden olabilir.

Kalıplara Sıkışabiliyorsun

İnsanları değerlendirirken belirli kalıplara ve kesin düşüncelere fazlasıyla güveniyor olabilirsin. Birinin bir kez yaptığı davranışı onun değişmez özelliği olarak görebilir, senin gibi düşünmeyen insanları anlamakta zorlanabilir veya kendi doğrularını başkaları için de geçerli kabul edebilirsin. Bu yaklaşım bazen sana güven ve netlik hissi verebilir. İnsanları hızlı değerlendirmek, kiminle yakın olmak istediğine karar vermek veya belirsiz durumlarda kendini korumak için işe yarıyor gibi görünebilir. Ancak bir insanı tanımlayan özelliklerin tek bir olaydan çok daha kapsamlı olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin birinin verdiği sözü tutmaması elbette güvenini etkileyebilir. Fakat bunun tek seferlik bir hata mı, yoksa sürekli tekrarlanan bir davranış mı olduğunu değerlendirmek önemlidir. Aynı şekilde, seninle aynı fikirde olmayan birinin mutlaka yanlış düşündüğünü varsaymak, farklı bakış açılarından öğrenebileceğin şeyleri kaçırmana yol açabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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