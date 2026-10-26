Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Ne Kadar Yargılayıcısın?

Senin için ilk izlenimler ve gözlemlediğin davranışlar, insanlar hakkında fikir oluştururken önemli bir rol oynuyor olabilir. Birinin konuşma biçimi, yaptığı bir hata veya sergilediği bir tutum sende hızlı bir değerlendirme oluşturabilir. Bazen bu değerlendirmeler doğru çıkabilir ama bazen de bir insanı tanımak için yeterli bilgiye sahip olmadan sonuca varmana neden olabilir. Özellikle belirsiz durumlarda hızlı karar vermek zihinsel olarak daha kolay gelebilir. Birini hemen güvenilir veya güvenilmez, başarılı veya başarısız, iyi veya kötü olarak sınıflandırmak karmaşık bir durumu daha anlaşılır hale getirebilir. Ancak insanlar çoğu zaman bu kadar basit kategorilere sığmaz. Aynı kişi bir konuda düşüncesiz davranırken başka bir konuda oldukça duyarlı olabilir. Yargılayıcı tutumun ilişkilerinde de etkili olabilir. Birinin davranışını yanlış yorumladığında ona karşı mesafeli davranabilir, kendini açıklama fırsatı vermeden onun hakkında karar verebilir veya küçük bir hatayı gereğinden fazla büyütebilirsin. Bu durum, aslında iyi anlaşabileceğin insanlarla aranda gereksiz mesafeler oluşmasına neden olabilir.