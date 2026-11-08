Seçtiğin Yemeklere Göre Ne Kadar Kalpsizsin?
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Herkesin yemek zevki farklıdır ama bazı seçimler karakterin hakkında tahmin ettiğinden çok daha fazla şey söylüyor olabilir! Peki senin yemek tercihlerinin arkasında nasıl bir kişilik var? Duygularını kolayca belli eden biri misin, yoksa gerektiğinde hiç düşünmeden kalpleri kırabilenlerden mi? Birbirinden lezzetli seçenekler arasından seçimlerini yap ve ne kadar kalpsiz olduğunu öğrenelim. Bakalım tabağındaki yemekler senin hakkında neler anlatacak!
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Senin Kalbin Buzdan Yapılmış!
Senin Kalbin Fazla Yumuşak!
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