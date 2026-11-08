Seçtiğin Yemeklere Göre Ne Kadar Kalpsizsin?

Senin için duygular bazen ikinci planda kalıyor. Hayatın boyunca herkesin gönlünü hoş tutmaya çalışmanın gereksiz olduğunu düşünüyorsun. Birisi seni üzdüğünde uzun uzun konuşmak, kendini açıklamak veya karşı tarafın ne hissettiğini anlamaya çalışmak yerine kendi yoluna bakmayı tercih ediyorsun. Özellikle sana yapılan bir haksızlık söz konusuysa geri adım atman pek kolay değil. Senin karakterinde güçlü bir bağımsızlık duygusu var. Başkalarının beklentilerine göre hareket etmeyi sevmiyorsun. Bir konuda karar verdiğinde çevrendeki insanların ne düşüneceğini çok fazla önemsemiyorsun. Hatta bazen bu tavrın yüzünden soğuk, mesafeli veya umursamaz biri olarak algılanabiliyorsun. İlişkilerinde de benzer bir tutum sergiliyorsun. Bir insan hayatından çıktığında onu geri kazanmak için büyük çabalar harcamazsın. Sana değer vermeyen birine daha fazla enerji ayırmanın anlamsız olduğunu düşünüyorsun. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var: Güçlü olmakla duygularını tamamen görmezden gelmek aynı şey değil.