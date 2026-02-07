onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
LVBEL C5'in En İyi Parçasını Seçiyoruz!

etiket LVBEL C5'in En İyi Parçasını Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.02.2026 - 22:01

Toplanın bu sefer son dönemin en popüler isimlerinden biri olan LVBEL C5'in en iyi şarkısını seçiyoruz. Gözlerinizi kapatın, şöyle bir müzik kütüphanenizi karıştırın ve en sevdiğiniz parçasını seçin. Hadi bakalım başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tek bir cevap hakkın var... En sevdiğin LVBEL C5 şarkısı hangisi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın