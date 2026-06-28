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Dünya Kupası'ndaki Dramatik Ofsayt Kararı, Kuralı Bir Kez Daha Tartışmaya Açtı

Dünya Kupası'ndaki Dramatik Ofsayt Kararı, Kuralı Bir Kez Daha Tartışmaya Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2026 - 19:37
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İran kritik iki ofsayt kararıyla turnuvadan elendi. Dünya çapında ses getiren bu olaya bazı sosyal medya kullanıcıları ilginç bir öneri getirdiler. 

Sosyal medyada öne çıkan önerilerden biri, 'ceza sahası içindeki pozisyonlarda ofsayt kuralı uygulanmasın' şeklinde oldu. 

Bu öneri sosyal medyada da bir dizi tartışmayı beraberinde getirdi.

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İran'ın kaderini belirleyen çizgi tartışma konusu oldu.

İran'ın kaderini belirleyen çizgi tartışma konusu oldu.

Seattle'daki dramatik mücadelenin son bölümü İran için adeta bir kabus oldu.

Maç beraberlikle sona doğru giderken Khalilzadeh, uzatma dakikalarında topu filelere gönderdi. İran cephesinde kısa süren bir sevinç yaşandı; ancak VAR devreye girdi ve gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İptalin şoku geçmemişti ki bir pozisyon daha yaşandı. : Ezatolahi, son saniyelerde altı pas mesafesinden direğe takıldı. Maç bitti derken bu kez de müsait pozisyonda anlık gecikme mutlak bir gole engel oldu ve İran aradığı ikinci golü bulamadı.  

Mısır, grup ikincisi olarak 32'ler turuna yükseldi. İran ise üçüncü sıradaki takımlar arasında en iyi sekize girip giremeyeceğini beklemeye koyuldu. Beklenti acı şekilde son buldu. Cezayir-Avusturya maçının 3-3 beraberliğiyle sonuçlanması, İran'ı sıralamada dokuza düşürdü ve Senegal'in gerisinde bıraktı. İran böylece grup aşamasından elendi.

Amerikalı gazetecinin tweeti X'te yeni bir tartışma yarattı:

'Bu sporla ilgili tek büyük sitemim:

Eğer top ceza sahasındaysa, ofsayt olmamalı. Ceza sahasını savunmak zorunda olmalısın, nokta.

Bunun ofsayt sayılması o kadar saçma ki.'

"Top, ceza sahası içinden top oynandığında ofsayt yok kuralı, futbolu iyileştirmek için Amerikalıların sunduğu ilk öneri ve bunu gerçekten biraz beğeniyorum."

"Top, ceza sahası içinden top oynandığında ofsayt yok kuralı, futbolu iyileştirmek için Amerikalıların sunduğu ilk öneri ve bunu gerçekten biraz beğeniyorum."
twitter.com

"Futbol adamı değilim ama, hücum tarafı topu, dahiyane bir pas dizisiyle ya da harika bir ortayla, hepsi de faul olmadan kaleye doğru soktuğunda ve ardından engellenen şutlar, ribaundlar ya da her neyse diye kaotik bir dizi yaşandığında, bir golün yarım bir ayak yüzünden iptal edilmesi içgüdüsel olarak yanlış hissettiriyor."

"Futbol adamı değilim ama, hücum tarafı topu, dahiyane bir pas dizisiyle ya da harika bir ortayla, hepsi de faul olmadan kaleye doğru soktuğunda ve ardından engellenen şutlar, ribaundlar ya da her neyse diye kaotik bir dizi yaşandığında, bir golün yarım bir ayak yüzünden iptal edilmesi içgüdüsel olarak yanlış hissettiriyor."
twitter.com

"Bu kadar para verdiler Arsene Wenger'e ofsayt hakkında, bu kadar saçmaladı sonunda da bir Amerikalı ki futbol onun için beşinci spor, en iyi ofsayt önerisini veriyor: Eğer pas ceza sahası içinden veriliyorsa, ofsayt sayılmıyor. Bu hem oyunun genel dinamiğiyle hem de ofsayt uygulamasının amacı ile uyumlu."

"Bu kadar para verdiler Arsene Wenger'e ofsayt hakkında, bu kadar saçmaladı sonunda da bir Amerikalı ki futbol onun için beşinci spor, en iyi ofsayt önerisini veriyor: Eğer pas ceza sahası içinden veriliyorsa, ofsayt sayılmıyor. Bu hem oyunun genel dinamiğiyle hem de ofsayt uygulamasının amacı ile uyumlu."
twitter.com
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"Ofsayt kuralının herhangi bir liberalizasyonuna taraftarım."

"Ofsayt kuralının herhangi bir liberalizasyonuna taraftarım."
twitter.com
twitter.com

"Bence daha iyi kural şu: Eğer açık ve bariz bir hata değilse, tüm ofsayt teknolojisi işlerini yapmamalılar ve sadece çizgi hakemlerinin ne karar verdiyse ona sadık kalmalılar."

"Bence daha iyi kural şu: Eğer açık ve bariz bir hata değilse, tüm ofsayt teknolojisi işlerini yapmamalılar ve sadece çizgi hakemlerinin ne karar verdiyse ona sadık kalmalılar."
twitter.com
twitter.com

"Bu oldukça makul bir kural olabilir."

"Bu oldukça makul bir kural olabilir."
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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