Dünya Kupası'ndaki Dramatik Ofsayt Kararı, Kuralı Bir Kez Daha Tartışmaya Açtı

Seattle'daki dramatik mücadelenin son bölümü İran için adeta bir kabus oldu.

Maç beraberlikle sona doğru giderken Khalilzadeh, uzatma dakikalarında topu filelere gönderdi. İran cephesinde kısa süren bir sevinç yaşandı; ancak VAR devreye girdi ve gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İptalin şoku geçmemişti ki bir pozisyon daha yaşandı. : Ezatolahi, son saniyelerde altı pas mesafesinden direğe takıldı. Maç bitti derken bu kez de müsait pozisyonda anlık gecikme mutlak bir gole engel oldu ve İran aradığı ikinci golü bulamadı.

Mısır, grup ikincisi olarak 32'ler turuna yükseldi. İran ise üçüncü sıradaki takımlar arasında en iyi sekize girip giremeyeceğini beklemeye koyuldu. Beklenti acı şekilde son buldu. Cezayir-Avusturya maçının 3-3 beraberliğiyle sonuçlanması, İran'ı sıralamada dokuza düşürdü ve Senegal'in gerisinde bıraktı. İran böylece grup aşamasından elendi.