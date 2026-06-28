Dünya Kupası'ndaki Dramatik Ofsayt Kararı, Kuralı Bir Kez Daha Tartışmaya Açtı
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İran kritik iki ofsayt kararıyla turnuvadan elendi. Dünya çapında ses getiren bu olaya bazı sosyal medya kullanıcıları ilginç bir öneri getirdiler.
Sosyal medyada öne çıkan önerilerden biri, 'ceza sahası içindeki pozisyonlarda ofsayt kuralı uygulanmasın' şeklinde oldu.
Bu öneri sosyal medyada da bir dizi tartışmayı beraberinde getirdi.
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İran'ın kaderini belirleyen çizgi tartışma konusu oldu.
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"Top, ceza sahası içinden top oynandığında ofsayt yok kuralı, futbolu iyileştirmek için Amerikalıların sunduğu ilk öneri ve bunu gerçekten biraz beğeniyorum."
"Futbol adamı değilim ama, hücum tarafı topu, dahiyane bir pas dizisiyle ya da harika bir ortayla, hepsi de faul olmadan kaleye doğru soktuğunda ve ardından engellenen şutlar, ribaundlar ya da her neyse diye kaotik bir dizi yaşandığında, bir golün yarım bir ayak yüzünden iptal edilmesi içgüdüsel olarak yanlış hissettiriyor."
"Bu kadar para verdiler Arsene Wenger'e ofsayt hakkında, bu kadar saçmaladı sonunda da bir Amerikalı ki futbol onun için beşinci spor, en iyi ofsayt önerisini veriyor: Eğer pas ceza sahası içinden veriliyorsa, ofsayt sayılmıyor. Bu hem oyunun genel dinamiğiyle hem de ofsayt uygulamasının amacı ile uyumlu."
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"Ofsayt kuralının herhangi bir liberalizasyonuna taraftarım."
"Bence daha iyi kural şu: Eğer açık ve bariz bir hata değilse, tüm ofsayt teknolojisi işlerini yapmamalılar ve sadece çizgi hakemlerinin ne karar verdiyse ona sadık kalmalılar."
"Bu oldukça makul bir kural olabilir."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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