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Güneşe Çıkmama Hastalığı Olan Bir Vatandaşın "Akşam Sınavı" Talebi Haklı Bulundu

Güneşe Çıkmama Hastalığı Olan Bir Vatandaşın "Akşam Sınavı" Talebi Haklı Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2026 - 22:50
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürücü adaylarını ilgilendiren dikkat çekici bir karara imza attı. Halk arasında “güneşe çıkamama hastalığı” olarak bilinen Kseroderma pigmentozum hastalığına sahip bir vatandaşın başvurusu üzerine harekete geçen kurum, sürücü adayının direksiyon sınavına akşam saatlerinde girmesine olanak sağladı.

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Teorik sınava akşam girebildi.

Teorik sınava akşam girebildi.

Ankara'da yaşayan ve halk arasında 'güneşe çıkamama hastalığı' olarak bilinen kseroderma pigmentozum (XP) hastalığına sahip bir vatandaş, sürücü belgesi alabilmek için kayıt yaptırdığı kursu sağlık durumu hakkında bilgilendirerek sınav sürecinde kolaylık sağlanmasını talep etti.

Başvurunun ardından teorik ehliyet sınavına akşam saatlerinde girme imkânı bulan aday, sınavı başarıyla geçti. Ancak direksiyon sınavının da gün batımından sonra yapılmasına yönelik talebi, uygulamadaki sınav saatlerinin 09.15 ile 17.25 arasında sınırlandırıldığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Talebi reddedilince KDK'ya başvurdu.

Talebi reddedilince KDK'ya başvurdu.

Direksiyon sınavının gündüz saatlerinde yapılacak olmasının sağlık açısından ciddi risk oluşturacağını belirten vatandaş, bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Başvurusunda, güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının hayati tehlike oluşturduğunu ve bu durumu gösteren yüzde 80 engelli sağlık kurulu raporuna sahip olduğunu ifade ederek direksiyon sınavının güneş battıktan sonra gerçekleştirilmesini talep etti.

Başvurunun ardından KDK, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleriyle görüşerek süreci değerlendirdi. Yapılan girişimler sonucunda vatandaşın mağduriyeti giderildi. Genel Müdürlük, direksiyon sınavının kasım-aralık döneminde ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılacak şekilde planlandığını KDK'ye bildirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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