Güneşe Çıkmama Hastalığı Olan Bir Vatandaşın "Akşam Sınavı" Talebi Haklı Bulundu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürücü adaylarını ilgilendiren dikkat çekici bir karara imza attı. Halk arasında “güneşe çıkamama hastalığı” olarak bilinen Kseroderma pigmentozum hastalığına sahip bir vatandaşın başvurusu üzerine harekete geçen kurum, sürücü adayının direksiyon sınavına akşam saatlerinde girmesine olanak sağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teorik sınava akşam girebildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Talebi reddedilince KDK'ya başvurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın