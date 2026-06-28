Güneşe Çıkmama Hastalığı Olan Bir Vatandaşın "Akşam Sınavı" Talebi Haklı Bulundu

Ankara'da yaşayan ve halk arasında 'güneşe çıkamama hastalığı' olarak bilinen kseroderma pigmentozum (XP) hastalığına sahip bir vatandaş, sürücü belgesi alabilmek için kayıt yaptırdığı kursu sağlık durumu hakkında bilgilendirerek sınav sürecinde kolaylık sağlanmasını talep etti.

Başvurunun ardından teorik ehliyet sınavına akşam saatlerinde girme imkânı bulan aday, sınavı başarıyla geçti. Ancak direksiyon sınavının da gün batımından sonra yapılmasına yönelik talebi, uygulamadaki sınav saatlerinin 09.15 ile 17.25 arasında sınırlandırıldığı gerekçesiyle kabul edilmedi.