NATO'nun Ankara Zirvesi Öncesinde Ankara'da Önlemler ve Yasaklar Vardı, Başka İller de Eklendi
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7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve kapsamında başkentte alınan tedbirler artırılırken, bazı illerde de eylem ve gösterilere geçici yasak getirildi.
İlk olarak Ankara Valiliği'nin duyurduğu yasak kararının ardından Karabük, Mersin ve Eskişehir valilikleri de benzer uygulamaları hayata geçirdi. Böylece söz konusu illerde belirli süre boyunca toplantı, yürüyüş ve protesto gösterilerinin yapılmasına izin verilmeyecek.
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Üç ilde daha yasak kararları duyuruldu.
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"Amaç kamu düzenini korumak"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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