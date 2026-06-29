NATO'nun Ankara Zirvesi Öncesinde Ankara'da Önlemler ve Yasaklar Vardı, Başka İller de Eklendi

7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında bazı illerde toplantı, gösteri ve etkinliklere geçici yasak getirildi. Başkentte artırılan güvenlik önlemlerinin ardından benzer uygulamalar farklı illerde de hayata geçirildi.

Karabük Valiliği, 26 Haziran tarihli kararıyla NATO Zirvesi'ni protesto amacı taşıyan her türlü eylem ve etkinliğin il genelinde yasaklandığını duyurdu. Açıklamaya göre yasak, 1 Temmuz saat 00.01'den 10 Temmuz saat 23.59'a kadar yürürlükte olacak.

Benzer kararlar Eskişehir ve Mersin'de de alındı. Mersin Valiliği, 2-10 Temmuz tarihleri arasında, Eskişehir Valiliği ise 1-10 Temmuz tarihleri arasında il genelinde düzenlenmesi planlanan tüm gösteri, yürüyüş ve etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.