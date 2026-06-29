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NATO'nun Ankara Zirvesi Öncesinde Ankara'da Önlemler ve Yasaklar Vardı, Başka İller de Eklendi

NATO'nun Ankara Zirvesi Öncesinde Ankara'da Önlemler ve Yasaklar Vardı, Başka İller de Eklendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2026 - 20:57
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7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve kapsamında başkentte alınan tedbirler artırılırken, bazı illerde de eylem ve gösterilere geçici yasak getirildi.

İlk olarak Ankara Valiliği'nin duyurduğu yasak kararının ardından Karabük, Mersin ve Eskişehir valilikleri de benzer uygulamaları hayata geçirdi. Böylece söz konusu illerde belirli süre boyunca toplantı, yürüyüş ve protesto gösterilerinin yapılmasına izin verilmeyecek.

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Üç ilde daha yasak kararları duyuruldu.

Üç ilde daha yasak kararları duyuruldu.

7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında bazı illerde toplantı, gösteri ve etkinliklere geçici yasak getirildi. Başkentte artırılan güvenlik önlemlerinin ardından benzer uygulamalar farklı illerde de hayata geçirildi.

Karabük Valiliği, 26 Haziran tarihli kararıyla NATO Zirvesi'ni protesto amacı taşıyan her türlü eylem ve etkinliğin il genelinde yasaklandığını duyurdu. Açıklamaya göre yasak, 1 Temmuz saat 00.01'den 10 Temmuz saat 23.59'a kadar yürürlükte olacak.

Benzer kararlar Eskişehir ve Mersin'de de alındı. Mersin Valiliği, 2-10 Temmuz tarihleri arasında, Eskişehir Valiliği ise 1-10 Temmuz tarihleri arasında il genelinde düzenlenmesi planlanan tüm gösteri, yürüyüş ve etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

"Amaç kamu düzenini korumak"

"Amaç kamu düzenini korumak"

Güvenlik önlemlerinin önümüzdeki günlerde başka illeri de kapsayacak şekilde genişleyebileceği belirtilirken, bazı valiliklerin benzer tedbirleri değerlendirdiği ifade ediliyor. Ankara'da da NATO Zirvesi öncesinde güvenlik planı kapsamında çeşitli kısıtlamalar yürürlüğe konulmuş, kent genelinde alınan önlemler önemli ölçüde artırılmıştı.

Valilikler, yasak kararlarının kamu düzeninin korunması ve olası güvenlik risklerinin önlenmesi amacıyla alındığını vurguluyor. Öte yandan, zirve süresini kapsayan eylem ve etkinlik yasakları kamuoyunda tartışmalara neden olurken, uygulamalara yönelik farklı kesimlerden eleştiriler de dile getiriliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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