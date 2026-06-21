Deniz Undav Kimdir? Almanya Milli Takımı'nın Forveti Deniz Undav'ın Kariyeri
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Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Deniz Undav attığı gollerle dikkat çekiyor. Türkiye Milli Takımı'nı da seçebilecek olan Deniz tercihini Almanya'dan yana kullandı. Peki Deniz Undav kimdir?
Deniz Undav, Türkiye'yi neden seçmedi?
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Deniz Undav kimdir?
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Deniz Undav'ın kariyerinde hangi takımlar var?
Deniz Undav, Türk mü?
Kürt olduğu için mi Türkiye'yi reddetti?
Politik sebeplerle mi milli takıma alınmadı?
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"Öncelikle Kürdüm" açıklamasını ne için yaptı?
Hakkında çıkan iddialara Deniz Undav ne dedi?
Deniz Undav'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var mı?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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