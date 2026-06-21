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Deniz Undav Kimdir? Almanya Milli Takımı'nın Forveti Deniz Undav'ın Kariyeri

Deniz Undav Kimdir? Almanya Milli Takımı'nın Forveti Deniz Undav'ın Kariyeri

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2026 - 18:05
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Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Deniz Undav attığı gollerle dikkat çekiyor. Türkiye Milli Takımı'nı da seçebilecek olan Deniz tercihini Almanya'dan yana kullandı. Peki Deniz Undav kimdir?

Deniz Undav, Türkiye'yi neden seçmedi?

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Deniz Undav kimdir?

Deniz Undav kimdir?

Deniz Undav, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte tüm dünyada adından söz ettirmeye başladı.  

19 Temmuz 1996 doğumlu Undav, Bundesliga'da VfB Stuttgart forması giyiyor. Milli takım tercihi sebebiyle Almanya Milli Takımı forması da giyen forvet oyuncusu kökeniyle dikkat çekiyor. 

Deniz Undav nereli?

1980 askeri darbesinin ardından ailesi Almanya'ya yerleşen Deniz Undav, 1996 yılında Almanya'da Varel ilçesinde doğdu.

Ailesi Şanlıurfa Viranşehir'den Almanya'ya göç ettiler.

Deniz Undav'ın kariyerinde hangi takımlar var?

Deniz Undav'ın kariyerinde hangi takımlar var?

Deniz Undav, futbol kariyerine Almanya'nın alt liglerinde başladı. İlk profesyonel sözleşmesini 2015 yılında TSV Havelse ile imzalayan Undav, 2016'da Eintracht Braunschweig II'ye geçti. Ardından 3. Lig ekibi SV Meppen'de forma giydi.

2020'de kariyerinin kırılma noktası geldi: Belçika 2. Ligi ekibi Union Saint-Gilloise ile anlaştı. Buradaki ilk sezonunda takımını şampiyonluğa taşıdı, ikinci sezonunda ise ligin en golcü oyuncusu seçildi ve Belçika Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı.

Bu performans onu Premier Lig'e taşıdı. Ocak 2022'de Brighton & Hove Albion 7 milyon euro bonservis ödeyerek Undav'ı kadrosuna kattı. Brighton'da beklenen etkiyi yaratamasa da bu transfer kariyerinde önemli bir basamak oldu.

2023-24 sezonunda VfB Stuttgart'a kiralık giden Undav, Bundesliga'da tam anlamıyla patladı. Kiraladığı sezonda 30 maçta 18 gol 9 asist üretti; Stuttgart bu performansın katkısıyla 2009-10'dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Ağustos 2024'te Stuttgart bonservisini satın alarak Undav'ı kalıcı kadrosuna dahil etti. Haziran 2026'da ise iki taraf sözleşmeyi 2029'a kadar uzattı. Alman basınına göre yeni anlaşmanın yıllık maliyeti bonuslarla 6 milyon euroya ulaşabiliyor.

Deniz Undav, Türk mü?

Deniz Undav, Türk mü?

Ailesi, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Işıklı köyünden Almanya'ya göç eden Deniz Undav, köken olarak Kürt-Yezidi bir aileye mensup. 

Deniz Undav bir röportajda neden Türkiye'yi seçmediği yönünde gelen bir soruya da 'Kürdüm, Türkiye'yi de seçebilirdim ama futbol eğitimini aldığım Almanya'yı seçtim' yanıtı verdi.

Kürt olduğu için mi Türkiye'yi reddetti?

Kürt olduğu için mi Türkiye'yi reddetti?

Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz, Deniz Undav'ı Türkiye Milli Takımı için ikna etmek amacıyla İngiltere'ye kadar gitti. Undav o dönemde Brighton kadrosundaydı. Görüşmeden beklentilerinin aksine bir yanıt aldılar; Undav Türkiye yerine Almanya'yı tercih edeceğini iletti. 

Deniz Undav o görüşmeyi şu sözlerle açıkladı: 

“Stefan Kuntz’a hayalimin Almanya Milli Takımı’nda oynamak olduğunu söyledim, çünkü burada büyüdüm. Aslına bakarsan Türk Milli Takımı’yla hiçbir ilgim olmadı. Ona yüzde yüz Almanya’ya odaklanacağımı ve bunun hayalim olduğunu söyledim. Mart ayında oynamak için elimden gelen her şeyi de yapacağımı söyledim. Ve eğer oynarsam her zaman olduğu gibi her şeyimi vereceğim dedim.”

Politik sebeplerle mi milli takıma alınmadı?

Politik sebeplerle mi milli takıma alınmadı?

Hamit Altıntop, kendisine yöneltilen 'Deniz Undav, politik sebeplerle mi alınmadı?' sorusuna sinirlenerek şu cevabı vermişti: 

'Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bir futbolcu Türk milli takımında oynaması mümkünse, performans gösteriyorsa, öyle bir hakkı varsa, hocamız uygun görüyorsa milli takımda yer alabilir. Politikadan ne kastedildiğini anlamıyorum. Siyasetle ilgili değil takım planlaması olarak bakıyoruz. Hocamız uygun görüyorsa kadroda yerini alacaktır'

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"Öncelikle Kürdüm" açıklamasını ne için yaptı?

"Öncelikle Kürdüm" açıklamasını ne için yaptı?

Almanya Milli Takımı için yapılan bir basın toplantısında gazetecinin 'Türkiye B planın aynı zamanda Türk kökenlisin' diye soruya giriş yapması üzerine Deniz, düzeltme ve espri amacıyla 'Öncelikle Kürdüm' diyerek gazeteciye doğru gülüyor, sonrasında Türkiye ile ilgili soruyu yanıtlıyor.

Hakkında çıkan iddialara Deniz Undav ne dedi?

Hakkında çıkan iddialara Deniz Undav ne dedi?

Katıldığı bir YouTube yanınında hem Fenerbahçe-Stuttgart maçında yaşananlar hem de kendisiyle ilgili dedikodular hakkında Deniz Undav şunları söyledi: 

“İsmail Yüksek ile yaşanan olayda siyasi hiçbir şey yoktu. Sahada birbirimize hakaret ettik, futbolda sıkça olan bir durum. Fenerbahçeli bir oyuncuyla tartışınca bunun politik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Futbolla siyasetin ne alakası var?

Siyasi konular üzerinden hakarete uğramak üzücü. İnsanlar olmayan şeyleri olayların içine çekiyor.

Türkçe konuşamıyorum. Bu yüzden röportaj talebine ‘Türkçe bilmiyorum’ diye yanıt verdim. Konu provoke etmek değil, gerçekten bilmiyorum.

Kaptanım Türk, çok sayıda Türk arkadaşım var. Türklerle ilgili en ufak bir sorunum yok. Fenerbahçe maçından sonra kaptanım yanıma gelip birlikte bir paylaşım yapalım mı diye sordu, ama ‘Seni gereksiz bir tartışmanın içine çekmek istemem’ dedim.

Eğer Türklere karşı bir problemim olsaydı onunla kutlama yapar mıydım, fotoğraf çektirir miydim, birlikte yemeğe çıkar mıydık? Memleketimde de çok sayıda Türk arkadaşım var.

Dünyada zaten yeterince sorun var. Neden daha fazlasını üretelim?”

Deniz Undav'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var mı?

Deniz Undav'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var mı?

Deniz Undav, Almanya'da doğup büyüdüğü için Türkiye vatandaşlığı bulunmuyor. Sadece Almanya pasaportu taşıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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