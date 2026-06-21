Deniz Undav Kimdir? Almanya Milli Takımı'nın Forveti Deniz Undav'ın Kariyeri

Katıldığı bir YouTube yanınında hem Fenerbahçe-Stuttgart maçında yaşananlar hem de kendisiyle ilgili dedikodular hakkında Deniz Undav şunları söyledi:

“İsmail Yüksek ile yaşanan olayda siyasi hiçbir şey yoktu. Sahada birbirimize hakaret ettik, futbolda sıkça olan bir durum. Fenerbahçeli bir oyuncuyla tartışınca bunun politik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Futbolla siyasetin ne alakası var?

Siyasi konular üzerinden hakarete uğramak üzücü. İnsanlar olmayan şeyleri olayların içine çekiyor.

Türkçe konuşamıyorum. Bu yüzden röportaj talebine ‘Türkçe bilmiyorum’ diye yanıt verdim. Konu provoke etmek değil, gerçekten bilmiyorum.

Kaptanım Türk, çok sayıda Türk arkadaşım var. Türklerle ilgili en ufak bir sorunum yok. Fenerbahçe maçından sonra kaptanım yanıma gelip birlikte bir paylaşım yapalım mı diye sordu, ama ‘Seni gereksiz bir tartışmanın içine çekmek istemem’ dedim.

Eğer Türklere karşı bir problemim olsaydı onunla kutlama yapar mıydım, fotoğraf çektirir miydim, birlikte yemeğe çıkar mıydık? Memleketimde de çok sayıda Türk arkadaşım var.

Dünyada zaten yeterince sorun var. Neden daha fazlasını üretelim?”