En Sıra Dışı Aile Sadece Beden Diliyle Anlaşıyor: Ensest İlişkiyle Büyüyen Whittaker'ların Gizemli Dünyası

Sadece homurtular ve beden diliyle iletişim kurabilen aile üyelerinin sıra dışı hayatı, belgeselci Mark Laita'nın objektifiyle kitlelere ulaşırken, aile için başlatılan yeni bir yardım kampanyası umutları yeşertiyor. Batı Virginia'nın Odd kasabasında yaşayan ve Amerika'nın en çok akraba evliliği yapan ailesi olarak bilinen Whittaker'lar, kendilerine has yaşam tarzlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yıllardır ailenin hayatını belgeselleştiren fotoğrafçı Mark Laita'nın yayınladığı son görüntüler, ailenin kendilerine ait özel bir mezarlığı olduğunu ve 1970'lerden bu yana kendi beton mezar taşlarını bizzat ürettiklerini ortaya koydu. Mezarlıkta profesyonel olarak yapılmış tek mezar taşı, ailenin annesi Gracie'ye ait. Diğer taşlarda ise harf hataları ve tersten yazılmış sayılar göze çarpıyor; örneğin James Thomas Whittaker ismi J.T Whitaker olarak, Freddy ve Barbara Whittaker'ın doğum tarihlerindeki rakamlar ise ters kazınmış durumda.