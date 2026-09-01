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En Sıra Dışı Aile Sadece Beden Diliyle Anlaşıyor: Ensest İlişkiyle Büyüyen Whittaker'ların Gizemli Dünyası

En Sıra Dışı Aile Sadece Beden Diliyle Anlaşıyor: Ensest İlişkiyle Büyüyen Whittaker'ların Gizemli Dünyası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.09.2026 - 12:23 Son Güncelleme: 01.09.2026 - 12:35
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Amerika Birleşik Devletleri'nde akraba evliliği geçmişleriyle tanınan ve dış dünyadan tamamen izole bir yaşam süren Whittaker ailesi, kendi elleriyle inşa ettikleri özel mezarlıklarıyla yeniden gündemde. Sadece homurtular ve beden diliyle iletişim kurabilen aile üyelerinin sıra dışı hayatı, belgeselci Mark Laita'nın objektifiyle kitlelere ulaşırken, aile için başlatılan yeni bir yardım kampanyası umutları yeşertiyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
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Amerika Birleşik Devletleri'nde akraba evliliği geçmişleriyle tanınan ve dış dünyadan tamamen izole bir yaşam süren Whittaker ailesi, kendi elleriyle inşa ettikleri özel mezarlıklarıyla yeniden gündemde.

Amerika Birleşik Devletleri'nde akraba evliliği geçmişleriyle tanınan ve dış dünyadan tamamen izole bir yaşam süren Whittaker ailesi, kendi elleriyle inşa ettikleri özel mezarlıklarıyla yeniden gündemde.

Sadece homurtular ve beden diliyle iletişim kurabilen aile üyelerinin sıra dışı hayatı, belgeselci Mark Laita'nın objektifiyle kitlelere ulaşırken, aile için başlatılan yeni bir yardım kampanyası umutları yeşertiyor. Batı Virginia'nın Odd kasabasında yaşayan ve Amerika'nın en çok akraba evliliği yapan ailesi olarak bilinen Whittaker'lar, kendilerine has yaşam tarzlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yıllardır ailenin hayatını belgeselleştiren fotoğrafçı Mark Laita'nın yayınladığı son görüntüler, ailenin kendilerine ait özel bir mezarlığı olduğunu ve 1970'lerden bu yana kendi beton mezar taşlarını bizzat ürettiklerini ortaya koydu. Mezarlıkta profesyonel olarak yapılmış tek mezar taşı, ailenin annesi Gracie'ye ait. Diğer taşlarda ise harf hataları ve tersten yazılmış sayılar göze çarpıyor; örneğin James Thomas Whittaker ismi J.T Whitaker olarak, Freddy ve Barbara Whittaker'ın doğum tarihlerindeki rakamlar ise ters kazınmış durumda.

Ailenin dünyayla kurduğu bağ oldukça sınırlı olsa da çevrelerine karşı gösterdikleri sıcakkanlı tutum görenlerin ilgisini çekiyor.

Ailenin dünyayla kurduğu bağ oldukça sınırlı olsa da çevrelerine karşı gösterdikleri sıcakkanlı tutum görenlerin ilgisini çekiyor.

Aile üyelerinden Ray ve Lorene gibi isimler kelimeler yerine yalnızca havlama benzeri sesler, homurtular ve el hareketleriyle anlaşıyor. Ancak uzmanlar ve Mark Laita, ailenin söylenen her şeyi eksiksiz anladığını ve hoşlanmadıkları bir durum olduğunda bunu bağırarak çok net bir şekilde ifade ettiklerini belirtiyor. Laita'nın aileyi mezarlık ziyaretinin ardından yemeğe götürmesi ve burada Ray'in biri tarafından tanınıp sıcak bir sohbetin içine girmesi, ailenin dış dünyayla olan ilişkisini gözler önüne seriyor.

Bu benzersiz yaşam tarzının ardında yatan tarih ise oldukça karmaşık.

Bu benzersiz yaşam tarzının ardında yatan tarih ise oldukça karmaşık.

Aile ağacındaki akraba evlilikleri, tek yumurta ikizleri Henry ve John kardeşlere kadar uzanıyor. John'un ilk kuzeni Ada ile olan evliliğinden doğan Gracie, 1935 yılında her iki taraftan da kuzeni olan John Emory Whittaker ile hayatını birleştirdi. Aynı büyükanne ve büyükbabayı paylaşan bu çiftin 15 çocuğu oldu. Bu genetik miras, aile üyelerinin birçoğunda ciddi zihinsel ve fiziksel bozuklukların ortaya çıkmasına neden oldu. Ailenin en büyük çocuğu Aileen 1997'de, Emery ise henüz bir aylıkken hayatını kaybetti. Bugün ise ailenin reisi konumunda, 1952 doğumlu Betty bulunuyor. Betty, annesine verdiği söz üzerine hayatını kardeşlerinin bakımına adamış durumda.

Ailenin eğitim gören tek üyesi ise Lorene'in trajik bir istismar sonucu dünyaya gelen oğlu Timmy.

Liseyi bitirmeyi başaran Timmy, belgesel izleyicileri tarafından ailenin en sevecen üyesi olarak nitelendiriliyor. Komşularının dışarıdan gelen yabancılara karşı büyük bir korumacılıkla yaklaştığı Whittaker'lar için Mark Laita şimdi yeni bir adım daha atıyor. Laita, popüler YouTube kanalı Soft White Underbelly üzerinden, aileyi daha iyi şartlarda yaşayabilecekleri yeni bir eve kavuşturmak amacıyla bir GoFundMe kampanyası başlattı. Ailenin saf ve dış dünyadan bozulmamış hali, dijital dünyada milyonlarca insana insan ruhunun kırılganlığını ama bir o kadar da dayanıklı olduğunu hatırlatmaya devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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