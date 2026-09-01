En Sıra Dışı Aile Sadece Beden Diliyle Anlaşıyor: Ensest İlişkiyle Büyüyen Whittaker'ların Gizemli Dünyası
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Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
Amerika Birleşik Devletleri'nde akraba evliliği geçmişleriyle tanınan ve dış dünyadan tamamen izole bir yaşam süren Whittaker ailesi, kendi elleriyle inşa ettikleri özel mezarlıklarıyla yeniden gündemde. Sadece homurtular ve beden diliyle iletişim kurabilen aile üyelerinin sıra dışı hayatı, belgeselci Mark Laita'nın objektifiyle kitlelere ulaşırken, aile için başlatılan yeni bir yardım kampanyası umutları yeşertiyor.
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Amerika Birleşik Devletleri'nde akraba evliliği geçmişleriyle tanınan ve dış dünyadan tamamen izole bir yaşam süren Whittaker ailesi, kendi elleriyle inşa ettikleri özel mezarlıklarıyla yeniden gündemde.
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Ailenin dünyayla kurduğu bağ oldukça sınırlı olsa da çevrelerine karşı gösterdikleri sıcakkanlı tutum görenlerin ilgisini çekiyor.
Bu benzersiz yaşam tarzının ardında yatan tarih ise oldukça karmaşık.
Ailenin eğitim gören tek üyesi ise Lorene'in trajik bir istismar sonucu dünyaya gelen oğlu Timmy.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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