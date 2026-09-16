6 Yıl Önce Paylaştığı Hayalini Gerçekleştiren Yazılım Mühendisi Beğeni Rekoru Kırdı
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2020’de ziyaret ettiği Google ofisindeki dev logo için 'bir gün...' yazarak hayalini paylaşan bir kullanıcının hayali 6 yıl sonra gerçeğe dönüştü. Google binasının önünde rozetiyle poz verdiği 'birinci gün” paylaşımı, 6 milyonu aşkın görüntülenme ve 260 binden fazla beğeniyle kısa sürede viral oldu.
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Endonezya asıllı Arya 6 yıl önce bir hayalini X'te paylaşmıştı.
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Arya bu paylaşımıyla 260 bini aşkın beğeni aldı.
Tebrik mesajlarının yanında detayları fark edenler de oldu.
Paylaşımın alıntıları çalışanlar için dijital bir türbeye döndü.
Arya dünyanın dört bir yanından gelen tebrikleri kabul etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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