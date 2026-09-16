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6 Yıl Önce Paylaştığı Hayalini Gerçekleştiren Yazılım Mühendisi Beğeni Rekoru Kırdı

6 Yıl Önce Paylaştığı Hayalini Gerçekleştiren Yazılım Mühendisi Beğeni Rekoru Kırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2026 - 16:49
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2020’de ziyaret ettiği Google ofisindeki dev logo için 'bir gün...' yazarak hayalini paylaşan bir kullanıcının hayali 6 yıl sonra gerçeğe dönüştü. Google binasının önünde rozetiyle poz verdiği 'birinci gün” paylaşımı, 6 milyonu aşkın görüntülenme ve 260 binden fazla beğeniyle kısa sürede viral oldu.

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Endonezya asıllı Arya 6 yıl önce bir hayalini X'te paylaşmıştı.

Endonezya asıllı Arya 6 yıl önce bir hayalini X'te paylaşmıştı.
twitter.com

Kullanıcı 2020’deki kendi tweetini alıntılayarak hem kişisel yolculuğunu hem de hayallerin zamanla gerçekleşebileceğini vurguladı. 6 yıl sonra aynı logo önünde bu kez Google çalışanı olarak poz verdi.

Arya bu paylaşımıyla 260 bini aşkın beğeni aldı.

Arya bu paylaşımıyla 260 bini aşkın beğeni aldı.
twitter.com

Tebrik mesajlarının yanında detayları fark edenler de oldu.

Tebrik mesajlarının yanında detayları fark edenler de oldu.
twitter.com

Paylaşımın alıntıları çalışanlar için dijital bir türbeye döndü.

Paylaşımın alıntıları çalışanlar için dijital bir türbeye döndü.
twitter.com

Arya dünyanın dört bir yanından gelen tebrikleri kabul etti.

Arya dünyanın dört bir yanından gelen tebrikleri kabul etti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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