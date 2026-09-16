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ÖSYM Açıkladı: 392 Aday Yeniden KPSS'ye Girecek

ÖSYM Açıkladı: 392 Aday Yeniden KPSS'ye Girecek

Şanlıurfa ÖSYM Sınav
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.09.2026 - 17:10
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans sınavına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Kurum, Şanlıurfa'daki bir sınav merkezinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle 392 aday için eşdeğer sınav yapılacağını duyurdu. İşte sınavda yaşanan aksaklıkların ve alınan kararın tüm detayları.

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Şanlıurfa'daki trafik kazası sınavı etkiledi.

Şanlıurfa'daki trafik kazası sınavı etkiledi.

ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026-KPSS Lisans sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü yapıldı. Türkiye genelinde 145 sınav merkezinde, 4 bin 724 binada ve 86 bin 646 salonda gerçekleştirilen sınava toplam 1 milyon 708 bin 329 aday katıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımında kullanılan sınav, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca adayın gündemindeydi.

Sınav günü Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki sınav binalarına ulaşımda yaşanan trafik yoğunluğu, bazı adayların sınava zamanında yetişememesine neden oldu. ÖSYM bu duruma hızla müdahale ederek söz konusu kampüste sınavın başlama saatini 30 dakika erteledi ve sınavı 10.45'te başlattı.

392 aday için karar verildi. Yeniden KPSS'ye girecekler.

392 aday için karar verildi. Yeniden KPSS'ye girecekler.

ÖSYM'nin sınav sonrası yürüttüğü kapsamlı incelemede, Osmanbey Kampüsü'nde bulunan 150 sınav salonunun 22'sinde, sınava giren 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulamaları tespit edildi. Kurum bu tespitin ardından harekete geçerek etkilenen adaylar için yeni bir düzenleme yaptı.

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül 2026 tarihli ve 2026/38.10 sayılı kararıyla, usulsüzlük tespit edilen 22 salonda sınava giren 392 aday için eş değer bir sınav yapılmasına karar verildi. Böylece söz konusu adayların mağdur olmaması hedeflendi.

Eşdeğer sınavın ne zaman yapılacağına ilişkin ÖSYM henüz bir tarih paylaşmadı.

ÖSYM'den açıklamanın tamamı şöyle:

ÖSYM'den açıklamanın tamamı şöyle:

'2026-KPSS (Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür (GK-GY) oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde 1.708.329 adaya yönelik olarak 145 sınav merkezindeki 4.724 sınav binası ve 86.646 sınav salonunda uygulanmıştır.

Sınav sabahı Şanlıurfa şehir merkezi - Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bağlantı yolunun tek şeride düşürülmesi ayrıca bölgede yaşanan trafik kazası nedeniyle sınav binalarına ulaşımın zorlaştığı, bu nedenle çok sayıda adayın sınava yetişemeyeceği Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından tespit edilmiştir. Bu doğrultuda mağduriyet yaşanmaması için ilgili sınav binalarında sınavın 30 dakika ertelenmesinin uygun olacağı yönündeki talep İl Koordinatörlüğümüz tarafından ÖSYM Sınav Günü Masasına iletilmiştir.

ÖSYM mevzuat hükümleri ile geçmişte alınan karar ve uygulamalar kapsamında İl Koordinatörlüğümüzden gelen bilgiler değerlendirilerek, sınav gizliliği ve güvenliği korunmak suretiyle Osmanbey Kampüsü'nde sınav binalarına girişin 30 dakika uzatılması ve sınav başlama saatinin 10.45 olarak uygulanmasına Başkanlığımızca karar verilmiştir. Akabinde söz konusu durumun ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla ivedilikle inceleme başlatılmıştır.

İnceleme kapsamında ilgili sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle görüşülerek ayrıntılı bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca sınav binaları ve sınav salonlarında bulunan tüm kamera kayıtları ile bina ve salon tutanaklarının Başkanlığımıza ulaşmasını müteakiben bina ve salon tutanakları titiz ve ayrıntılı olarak tetkik edilmiş, sınav binası giriş kameraları ile sınav salonu kamera kayıtları tek tek ve her bir aday için detaylı şekilde incelenmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Osmanbey Kampüsü'nde bulunan 150 sınav salonunun 22'sinde sınava giren 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Her bir adayın sınavı Başkanlığımız için büyük bir sorumluluk ve emanettir. Bu emanetin korunması, adalet ve fırsat eşitliğinin bozulmaması amacıyla bu kapsamda belirlenen adaylara ÖSYM Yönetim Kurulunun 15.09.2026 tarihli ve 2026/38.10 sayılı kararı ile eş değer sınav yapılmasına karar verilmiştir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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