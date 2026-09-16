ÖSYM Açıkladı: 392 Aday Yeniden KPSS'ye Girecek
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans sınavına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Kurum, Şanlıurfa'daki bir sınav merkezinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle 392 aday için eşdeğer sınav yapılacağını duyurdu. İşte sınavda yaşanan aksaklıkların ve alınan kararın tüm detayları.
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Şanlıurfa'daki trafik kazası sınavı etkiledi.
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392 aday için karar verildi. Yeniden KPSS'ye girecekler.
ÖSYM'den açıklamanın tamamı şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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