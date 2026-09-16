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Avel Arkadaş Sorunlarından Baharatsız Yapamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Avel Arkadaş Sorunlarından Baharatsız Yapamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2026 - 17:24
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Eski ismi Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bu Çarşamba kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?

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Ne bu panik?

Ne bu panik?
twitter.com

Avel arkadaş sorunsalı...

Avel arkadaş sorunsalı...
twitter.com

Romantik bir davet...

Romantik bir davet...
twitter.com

Dünyanın ilk CİMER'i

Dünyanın ilk CİMER'i
twitter.com

Devam edelim.

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Lise ortamını özetleyenler de var.

Lise ortamını özetleyenler de var.
twitter.com

İnandık...

İnandık...
twitter.com

Karabibersizlikten öldük.

Karabibersizlikten öldük.
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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