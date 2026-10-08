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Ekim 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 17:11
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Uzak Doğu'nun kusursuz lüks anlayışını 'Takumi' ustalık detayları ve 'Omotenashi' misafirperverlik felsefesiyle yansıtan Lexus, Ekim 2026 güncellemelerini otomobilseverlerin beğenisine sundu. Toyota Group’un prestijli temsilcisi; üstün malzeme kalitesi, sessiz yolculuk konforu ve gelişmiş hibrit teknolojisiyle öne çıkan LBX, NX ve RX gibi SUV seçeneklerinin yanında ultra lüks VIP modeli LM ile de sınırları zorluyor.

Peki, Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Lexus'un güncel rakamları. 

Kaynak

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Ekim 2026 Lexus Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar

Ekim 2026 Lexus Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar

Premium segmentin özgün aktörlerinden Lexus, Ekim 2026 dönemi için geçerli tavsiye edilen satış listelerini ilan etti. Kendini şarj eden hibrit (HEV) ve dışarıdan şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojileriyle hem çevreci hem de son derece sessiz bir sürüş vadeden model yelpazesi, sonbahara özel stratejisiyle galerilerde yerini alıyor.

Aşağıda yer alan rakamlar markanın tavsiye ettiği başlangıç fiyatlarıdır. Ancak kişiselleştirilmiş donanım tercihleri, özel finansman modelleri, takas destekleri ve Ekim ayına özel sunulan avantajlara göre satış fiyatları değişkenlik gösterebilir.

Lexus LBX Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

Lexus LBX Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

  • LBX E-CVT 1490 cc - 3.220.000 TL

  • LBX Elegant E-CVT 1490 cc - 3.380.000 TL

  • LBX Relax E-CVT 1490 cc - 4.275.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 1490 cc - 4.425.000 TL

(Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı)

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 2487 cc - 8.700.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 2487 cc - 9.185.000 TL

(Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı)

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 2487 cc - 10.970.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 2487 cc - 11.845.000 TL

(Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı)

Lexus RX Performans Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2026

Lexus RX Performans Hibrit Fiyat Listesi Ekim 2026

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2026) - 12.785.000 TL

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2025) - 9.980.000 TL

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Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 20.370.000 TL 

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 17.620.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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