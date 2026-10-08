Ekim 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Uzak Doğu'nun kusursuz lüks anlayışını 'Takumi' ustalık detayları ve 'Omotenashi' misafirperverlik felsefesiyle yansıtan Lexus, Ekim 2026 güncellemelerini otomobilseverlerin beğenisine sundu. Toyota Group’un prestijli temsilcisi; üstün malzeme kalitesi, sessiz yolculuk konforu ve gelişmiş hibrit teknolojisiyle öne çıkan LBX, NX ve RX gibi SUV seçeneklerinin yanında ultra lüks VIP modeli LM ile de sınırları zorluyor.

Peki, Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Lexus'un güncel rakamları.

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