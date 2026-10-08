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Ekim 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 17:58
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Akdeniz'in tutkulu ruhunu yüksek performansla buluşturan Cupra, Ekim 2026 listeleriyle sıra dışı çizgisini korumaya devam ediyor. Volkswagen Grubu çatısı altında bağımsız duruşu, bakır tonlarındaki ikonik detayları, iddialı tasarımı ve sürüş keyfini merkeze alan karakteriyle dikkat çeken marka, yılın son çeyreğine de yüksek bir enerjiyle adım atıyor.

Peki, Cupra Formentor, Leon, Born, Ateca ve Terramar modellerinin güncel fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Cupra'nın Ekim ayı fiyat listesi.

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
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Ekim 2026 Cupra Güncel Fiyat Listesi

Ekim 2026 Cupra Güncel Fiyat Listesi

Standart kalıpların ötesine geçen tasarımı ve atletik yapısıyla otomobil tutkunlarının kalbini çalan Cupra, Ekim 2026 dönemine ait tavsiye edilen satış listelerini açıkladı. Çanak tipi spor koltukları, mat gövde renkleri ve güçlü motor seçenekleriyle dikkatleri üzerine çeken model ailesi, yeni ayın getirdiği taze güncellemelerle vitrinde yerini alıyor.

Aşağıda yer verdiğimiz fiyatlar Cupra'nın resmi kanallarından derlenmiştir. Ancak nihai satış rakamları, otomobilin tercih edilen donanım seviyesi, ekstra opsiyon paketleri, özel renk kombinasyonları, bayilerdeki stok durumları ve Ekim ayına özel finansman çözümlerine göre farklılık gösterebilir.

Cupra Formentor Fiyat Listesi Ekim 2026

Cupra Formentor Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 2.860.000 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 3.400.000 TL

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.775.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Cupra Formentor 2025 Model Fiyat Listesi – Ekim 2026

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 3.117.150 TL

Cupra Terramar Fiyat Listesi Ekim 2026

Cupra Terramar Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.470.000 TL

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 4.280.000 TL 

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 4.700.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

Cupra Terramar 2025 Model Fiyat Listesi – Ekim 2026

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 3.116.150 TL 

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 3.666.150 TL

Cupra Leon Fiyat Listesi Ekim 2026

Cupra Leon Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 2.755.000 TL - (Model Yılı: 2026)

  • Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli / Hafif Hibrit (mHEV) - 3.079.150 TL - (Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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