Ekim 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Akdeniz'in tutkulu ruhunu yüksek performansla buluşturan Cupra, Ekim 2026 listeleriyle sıra dışı çizgisini korumaya devam ediyor. Volkswagen Grubu çatısı altında bağımsız duruşu, bakır tonlarındaki ikonik detayları, iddialı tasarımı ve sürüş keyfini merkeze alan karakteriyle dikkat çeken marka, yılın son çeyreğine de yüksek bir enerjiyle adım atıyor.

Peki, Cupra Formentor, Leon, Born, Ateca ve Terramar modellerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte Cupra'nın Ekim ayı fiyat listesi.