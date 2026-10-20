Yaprak Dökümü'nün Nuniş'i Uğur Kıvılcım'ın Gençlik Fotoğrafları Yeniden Gündemde!

Yaprak Dökümü'nde Cevriye'nin dert ortağı Nuniş karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Kıvılcım, yıllar sonra yeniden adından söz ettirdi. 2018'de aramızdan ayrılan usta oyuncunun gençlik yıllarına ait arşiv fotoğrafları, Sabah'ın haberine göre duru güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekti. Peki Uğur Kıvılcım kimdi ve nasıl bir kariyere imza attı? Gelin, birlikte bakalım!

Kaynak: Sabah