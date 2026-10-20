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Yaprak Dökümü'nün Nuniş'i Uğur Kıvılcım'ın Gençlik Fotoğrafları Yeniden Gündemde!

Yaprak Dökümü'nün Nuniş'i Uğur Kıvılcım'ın Gençlik Fotoğrafları Yeniden Gündemde!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 14:22
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Yaprak Dökümü'nde Cevriye'nin dert ortağı Nuniş karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Kıvılcım, yıllar sonra yeniden adından söz ettirdi. 2018'de aramızdan ayrılan usta oyuncunun gençlik yıllarına ait arşiv fotoğrafları, Sabah'ın haberine göre duru güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekti. Peki Uğur Kıvılcım kimdi ve nasıl bir kariyere imza attı? Gelin, birlikte bakalım!

Kaynak: Sabah

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Uğur Kıvılcım, sanat yolculuğuna çocuk yaşta tiyatro sahnelerinde başladı.

Uğur Kıvılcım, sanat yolculuğuna çocuk yaşta tiyatro sahnelerinde başladı.

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Uğur Kıvılcım, sanat yolculuğuna henüz çocuk yaşta tiyatro sahnelerinde başladı. Tiyatrodan beyaz perdeye uzanan kariyeri boyunca sanat dünyasına yıllarca emek verdi.

Sabah'ın haberine göre usta oyuncu 2018'de tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti ve ardında uzun bir kariyer bıraktı.

Yeşilçam'ın altın yıllarında "Ayşecik" serisi başta olmak üzere pek çok filmde rol aldı.

Yeşilçam'ın altın yıllarında "Ayşecik" serisi başta olmak üzere pek çok filmde rol aldı.

Canlandırdığı farklı karakterlerle sinema tarihine adını yazdırdı.

Sanatçı, ilerleyen yıllarda televizyon dizilerinde de izleyici karşısına çıktı.

Yaprak Dökümü'ndeki Nuniş karakteriyle hafızalardaki yerini aldı.

Yaprak Dökümü'ndeki Nuniş karakteriyle hafızalardaki yerini aldı.

Kıvılcım, Türk televizyonunun sevilen yapımlarından Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Nuniş karakteriyle hafızalarda yer edindi. Dizide Fikret'e yaşattığı zorluklarla tanınan Cevriye'nin dert ortağı ve sırdaşı olan Nuniş, izleyicilerin unutamadığı karakterler arasında yer aldı.

Sabah'a göre usta oyuncunun yıllar sonra ortaya çıkan arşiv fotoğrafları, gençlik yıllarındaki duru güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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