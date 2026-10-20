Yaprak Dökümü'nün Nuniş'i Uğur Kıvılcım'ın Gençlik Fotoğrafları Yeniden Gündemde!
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Yaprak Dökümü'nde Cevriye'nin dert ortağı Nuniş karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Kıvılcım, yıllar sonra yeniden adından söz ettirdi. 2018'de aramızdan ayrılan usta oyuncunun gençlik yıllarına ait arşiv fotoğrafları, Sabah'ın haberine göre duru güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekti. Peki Uğur Kıvılcım kimdi ve nasıl bir kariyere imza attı? Gelin, birlikte bakalım!
Kaynak: Sabah
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Uğur Kıvılcım, sanat yolculuğuna çocuk yaşta tiyatro sahnelerinde başladı.
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Yeşilçam'ın altın yıllarında "Ayşecik" serisi başta olmak üzere pek çok filmde rol aldı.
Yaprak Dökümü'ndeki Nuniş karakteriyle hafızalardaki yerini aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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