"Nare" Sahra Şaş, Uzak Şehir'den Ayrılanlar Arasında En Çok Özlediği İsimleri Açıkladı
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Uzak Şehir’de Nare karakterini canlandıran Sahra Şaş, üç sezonda diziden ayrılan rol arkadaşları arasında en çok kimleri özlediğini açıkladı. Gece Muhabiri’ne konuşan oyuncu, partnerinin gitmesinin ardından artık yalnız sahneler çektiğini söyledi. Listesinde Ceren Moray ve Burç Kümbetlioğlu da vardı.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Sahra Şaş, Uzak Şehir'de partneri Alper Çankaya gittikten sonra artık sahnelerini tek başına çektiğini anlattı.
Geçen sezon Meryem karakteriyle kadroya katılan Ceren Moray'ın kısa süren yolculuğu Sahra Şaş'ı da üzdü.
Sahra Şaş'ın andığı üçüncü isim, ikinci sezon finalinde diziye veda eden Burç Kümbetlioğlu oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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