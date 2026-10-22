"Nare" Sahra Şaş, Uzak Şehir'den Ayrılanlar Arasında En Çok Özlediği İsimleri Açıkladı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, üç sezonda pek çok veda ve yeni katılıma sahne oldu. Samet Aday'ın 'Bu 3 sezonda birçok insan geldi, birçok insan gitti. En çok özlediklerin kim gidenlerden?' sorusuna Sahra Şaş'ın ilk cevabı partneri oldu.

'E partnerim gitti benim. Onu tabii ki çok özlüyorum, evet' diyen oyuncu, artık yalnız sahneler çektiğini de saklamadı: 'Yalnız sahneler çekiyorum artık. Onların da keyfi ayrı tabii ki ama...'

Nare'nin hikâyedeki partneri, Alper Çankaya'nın canlandırdığı Şahin'di. Aileleri arasındaki düşmanlığa rağmen birbirine bağlanan Nare ile Şahin, izleyicinin yakından takip ettiği çiftlerden biriydi. Ancak Şahin, 1 Haziran 2026'da ekrana gelen 63. bölümle, yani ikinci sezon finaliyle hikâyeye veda etti. Alper Çankaya ise yeni sezonda Sevdiğim Sensin'in kadrosuna katıldı.