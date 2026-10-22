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"Nare" Sahra Şaş, Uzak Şehir'den Ayrılanlar Arasında En Çok Özlediği İsimleri Açıkladı

"Nare" Sahra Şaş, Uzak Şehir'den Ayrılanlar Arasında En Çok Özlediği İsimleri Açıkladı

Kanal D yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 13:46
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Uzak Şehir’de Nare karakterini canlandıran Sahra Şaş, üç sezonda diziden ayrılan rol arkadaşları arasında en çok kimleri özlediğini açıkladı. Gece Muhabiri’ne konuşan oyuncu, partnerinin gitmesinin ardından artık yalnız sahneler çektiğini söyledi. Listesinde Ceren Moray ve Burç Kümbetlioğlu da vardı.

KAYNAK: Gece Muhabiri

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Sahra Şaş, Uzak Şehir'de partneri Alper Çankaya gittikten sonra artık sahnelerini tek başına çektiğini anlattı.

Sahra Şaş, Uzak Şehir'de partneri Alper Çankaya gittikten sonra artık sahnelerini tek başına çektiğini anlattı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, üç sezonda pek çok veda ve yeni katılıma sahne oldu. Samet Aday'ın 'Bu 3 sezonda birçok insan geldi, birçok insan gitti. En çok özlediklerin kim gidenlerden?' sorusuna Sahra Şaş'ın ilk cevabı partneri oldu.

'E partnerim gitti benim. Onu tabii ki çok özlüyorum, evet' diyen oyuncu, artık yalnız sahneler çektiğini de saklamadı: 'Yalnız sahneler çekiyorum artık. Onların da keyfi ayrı tabii ki ama...'

Nare'nin hikâyedeki partneri, Alper Çankaya'nın canlandırdığı Şahin'di. Aileleri arasındaki düşmanlığa rağmen birbirine bağlanan Nare ile Şahin, izleyicinin yakından takip ettiği çiftlerden biriydi. Ancak Şahin, 1 Haziran 2026'da ekrana gelen 63. bölümle, yani ikinci sezon finaliyle hikâyeye veda etti. Alper Çankaya ise yeni sezonda Sevdiğim Sensin'in kadrosuna katıldı.

Geçen sezon Meryem karakteriyle kadroya katılan Ceren Moray'ın kısa süren yolculuğu Sahra Şaş'ı da üzdü.

Geçen sezon Meryem karakteriyle kadroya katılan Ceren Moray'ın kısa süren yolculuğu Sahra Şaş'ı da üzdü.

Sahra Şaş'ın özlem listesindeki ikinci isim Ceren Moray oldu. Moray, ikinci sezonun ortasında, Mart 2026'da Meryem karakteriyle Uzak Şehir'e dahil olmuştu.

Oyuncu bu kısa birlikteliği şu sözlerle anlattı: 'Ceren çok kısa kaldı ve gitti. Ceren Moray dahil olmuştu geçen sezon. Onu böyle hani tadına varamadık yani tadını çıkaramadık. Onu çok özlüyorum.'

Meryem'in hikâyesi yalnızca birkaç ay sürdü. Ceren Moray yeni sezonda Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisinde Aybüke Destan karakterini canlandırmaya başladı ve 1 Eylül'de ekrana gelen ilk bölümün ardından performansıyla sosyal medyada beğeni topladı.

Sahra Şaş'ın andığı üçüncü isim, ikinci sezon finalinde diziye veda eden Burç Kümbetlioğlu oldu.

Sahra Şaş'ın andığı üçüncü isim, ikinci sezon finalinde diziye veda eden Burç Kümbetlioğlu oldu.

Sahra Şaş, 'Burç bir süre bizimleydi' sözleriyle bir başka eski rol arkadaşını da andı. Dizide Albora kardeşlerden Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu, Ferit Kaya ve Alper Çankaya ile birlikte ikinci sezon finalinde Uzak Şehir'den ayrılmıştı. Kümbetlioğlu, vedasının ardından katıldığı bir ödül töreninde 'Her şeyin bir sonu var, üzücü' demişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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