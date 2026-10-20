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Bir Ayda 5 Dizi Erken Final Yaptı: En Çok Final Haberi Hangi Kanaldan Geldi?

Bir Ayda 5 Dizi Erken Final Yaptı: En Çok Final Haberi Hangi Kanaldan Geldi?

Atv yerli dizi dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 19:45
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Yeni televizyon sezonunda final haberlerinin sayısı bir ay dolmadan beşe ulaştı. 23 Eylül’de A.B.İ. ile başlayan liste, 20 Ekim’de Sevdam Karadeniz’le uzadı. Peki en çok final haberi hangi kanaldan geldi? Beş kararın üçü tek bir kanala ait, dört kanal ise henüz hiçbir dizisini erken uğurlamadı.

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Beş final haberinin üçü, sezonu beş diziyle açan ATV'den geldi.

Beş final haberinin üçü, sezonu beş diziyle açan ATV'den geldi.

Sezonun ilk final haberi 23 Eylül'de ATV'den geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i Karadayı'dan 11 yıl sonra yeniden buluşturan A.B.İ., ikinci sezonunda yalnızca beş bölüm dayanabildi ve 6 Ekim'de 23. bölümüyle veda etti.

Ertesi gün kanalın iddialı dönem dizisi Aşk ve Taht için de aynı karar verildi. Akın Akınözü'nün Alaeddin Keykubat'a hayat verdiği yapım, 3. bölümde Total'de 1,62'ye düşünce fişi çekildi ve 7 Ekim'de 5. bölümüyle finalini yaptı.

Üçüncü darbe, Aşk ve Taht'ın final akşamı olan 7 Ekim'de geldi. Oyuncularının 'Yalan her şey!' diyerek reddettiği final iddiaları doğrulandı ve Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın Mercan Köşk'ü 17 Ekim'de 7. bölümüyle ekrandan çekildi. Böylece ATV'nin üç dizisi yeni sezonda toplam 17 bölüm yayınlanabildi.

Star TV ve NOW birer finalle listeye girdi, en hızlı veda Sevdam Karadeniz'den geldi.

Star TV ve NOW birer finalle listeye girdi, en hızlı veda Sevdam Karadeniz'den geldi.

ATV'nin dışında final haberi gelen iki kanal daha var. Star TV'nin Çirkin'i, ilk sezonunu Total'de 6,28 ile zirvede kapatmasına rağmen dört aylık aranın ardından 2,11'e düştü. Eylül sonunda alınan kararla Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak'ın dizisi ikinci sezonunda yalnızca üç bölüm yayınlandı ve 4 Ekim'de noktalandı.

Listenin son ismi ise NOW oldu. 12 Ekim'de başlayan Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde Total'de 1,84'e, AB'de 1,04'e gerileyince 20 Ekim'de final kararı basına yansıdı. Erdem Adilce ile Meltem Akçöl'ün başrolündeki Mia Yapım dizisi, Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre 2 Kasım'daki 4. bölümüyle veda edecek.

Kanal D, Show TV, TRT 1 ve TV8 ise ilk ayı tek bir final kararı olmadan geçirdi.

Kanal D, Show TV, TRT 1 ve TV8 ise ilk ayı tek bir final kararı olmadan geçirdi.

Tablonun öbür ucunda dört kanal var. Kanal D, Show TV, TRT 1 ve TV8, yeni sezonun ilk ayında hiçbir dizisi için erken final kararı vermedi. Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı uzun süre final iddialarıyla anılsa da resmi hesaptan yalanlama geldi, üstelik dizinin 26. bölüme uzatıldığı öğrenildi.

ATV için finallerin faturası reytinglere de yansıdı. Boşalan salı ve çarşamba akşamlarına Var mısın Yok musun'u koyan kanal, 11-17 Ekim haftasının ABC1 sıralamasında 17,27 puanla yedi kanal arasında son sırada kaldı. Ekranda şimdilik Altı Üstü İstanbul ve Güneşin Doğduğu Yer kalırken kanalın boşalan akşamlar için hangi hamleyi yapacağı merak ediliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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