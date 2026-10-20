Bir Ayda 5 Dizi Erken Final Yaptı: En Çok Final Haberi Hangi Kanaldan Geldi?
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Yeni televizyon sezonunda final haberlerinin sayısı bir ay dolmadan beşe ulaştı. 23 Eylül’de A.B.İ. ile başlayan liste, 20 Ekim’de Sevdam Karadeniz’le uzadı. Peki en çok final haberi hangi kanaldan geldi? Beş kararın üçü tek bir kanala ait, dört kanal ise henüz hiçbir dizisini erken uğurlamadı.
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Beş final haberinin üçü, sezonu beş diziyle açan ATV'den geldi.
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Star TV ve NOW birer finalle listeye girdi, en hızlı veda Sevdam Karadeniz'den geldi.
Kanal D, Show TV, TRT 1 ve TV8 ise ilk ayı tek bir final kararı olmadan geçirdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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