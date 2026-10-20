Bir Ayda 5 Dizi Erken Final Yaptı: En Çok Final Haberi Hangi Kanaldan Geldi?

ATV'nin dışında final haberi gelen iki kanal daha var. Star TV'nin Çirkin'i, ilk sezonunu Total'de 6,28 ile zirvede kapatmasına rağmen dört aylık aranın ardından 2,11'e düştü. Eylül sonunda alınan kararla Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak'ın dizisi ikinci sezonunda yalnızca üç bölüm yayınlandı ve 4 Ekim'de noktalandı.

Listenin son ismi ise NOW oldu. 12 Ekim'de başlayan Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde Total'de 1,84'e, AB'de 1,04'e gerileyince 20 Ekim'de final kararı basına yansıdı. Erdem Adilce ile Meltem Akçöl'ün başrolündeki Mia Yapım dizisi, Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre 2 Kasım'daki 4. bölümüyle veda edecek.