Milli Takım Islıklandı, Barış Alper Yılmaz'dan Çok Konuşulacak Karşılık Geldi
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Türkiye'nin Dünya Kupası macerası büyük hayal kırıklığıyla sona erdi. Paraguay karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası tribünlerden yükselen protestolar maça damga vururken, Barış Alper Yılmaz'ın verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.
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Gol atamadan Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'da sular durulmuyor.
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Barış Alper Yılmaz'ın taraftara alkışlı yanıtını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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