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Milli Takım Islıklandı, Barış Alper Yılmaz'dan Çok Konuşulacak Karşılık Geldi

etiket Milli Takım Islıklandı, Barış Alper Yılmaz'dan Çok Konuşulacak Karşılık Geldi

Milli Takım Dünya Kupası 2026
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2026 - 10:40
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Türkiye'nin Dünya Kupası macerası büyük hayal kırıklığıyla sona erdi. Paraguay karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası tribünlerden yükselen protestolar maça damga vururken, Barış Alper Yılmaz'ın verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Gol atamadan Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'da sular durulmuyor.

Gol atamadan Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'da sular durulmuyor.

Türkiye Milli Takımı, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Turnuvayı gol atamadan tamamlayan ay-yıldızlı ekip, maçın ardından taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı. Tribünlerden yükselen ıslıklar statta yankılanırken, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın protestolara alkışla karşılık vermesi dikkat çekti. Taraftarın tepkisine alkış tutarak yanıt veren Barış Alper'in bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu.

Barış Alper Yılmaz'ın taraftara alkışlı yanıtını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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