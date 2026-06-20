Nihat Kahveci'den Arda Güler'e Sert Tepki: "Kaçak Oynadı, Sorumluluk Almadı"
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Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na veda etmesinin yankıları sürerken, futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'den gündeme bomba gibi düşecek bir Arda Güler eleştirisi geldi. Sahada alınmayan inisiyatiflere ve oynanan silik futbola isyan eden Kahveci, takımın en büyük yıldızlarından Arda Güler'i hedef aldı. Genç yeteneği çok sevdiğini belirtse de eleştirilerini peşi sıra dile getiren Kahveci'nin o çarpıcı açıklamaları futbol gündemine oturdu.
İşte, detaylar:
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Nihat Kahveci, Arda Güler'e Yüklendi!
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"Sorumluluk Alması Gerekenler Almadı!"
Sosyal medya kullanıcıları arasında ise Kahveci'ye katılanlar da vardı, tepki gösterenler de! 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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