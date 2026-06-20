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Nihat Kahveci'den Arda Güler'e Sert Tepki: "Kaçak Oynadı, Sorumluluk Almadı"

etiket Nihat Kahveci'den Arda Güler'e Sert Tepki: "Kaçak Oynadı, Sorumluluk Almadı"

Milli Takım arda güler Dünya Kupası 2026
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 10:22
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Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na veda etmesinin yankıları sürerken, futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'den gündeme bomba gibi düşecek bir Arda Güler eleştirisi geldi. Sahada alınmayan inisiyatiflere ve oynanan silik futbola isyan eden Kahveci, takımın en büyük yıldızlarından Arda Güler'i hedef aldı. Genç yeteneği çok sevdiğini belirtse de eleştirilerini peşi sıra dile getiren Kahveci'nin o çarpıcı açıklamaları futbol gündemine oturdu.

İşte, detaylar:

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
29 Gün
:
12 Saat
:
17 Dakika
:
49 Saniye
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Nihat Kahveci, Arda Güler'e Yüklendi!

"Sorumluluk Alması Gerekenler Almadı!"

"Sorumluluk Alması Gerekenler Almadı!"

Nihat Kahveci, A Milli Takımın Paraguay maçının ardından yaptığı değerlendirmede sahada sorumluluk almaktan çekinen oyunculara ateş püskürdü. Genç yıldızımız için 'Canım, ciğerim, pırlantam, evladımız, en çok övenlerden biriyim' demesine rağmen maçtaki performansını sert bir dille eleştirdi. 

Kahveci, Arda'nın sadece yaptığı bir ortayla savunulamayacağını ifade etti. Kahveci'nin o çok konuşulan sözleri ise şu şekildeydi:

'Sorumluluk alması gerekenler, sahanın içinde sorumluluk almadı! Ben görürüm o kaçak oynamaları. Arda Güler, kaçak oynadı, kusura bakmayacak! Avustralya maçında hiç risk almadı, bugün Arda risk almalı dedim. Real Madrid'de oynayan Arda, oralarda oynayan, bizi gururla temsil eden Arda, bu kadar az sorumluluk almamalı!'

Sosyal medya kullanıcıları arasında ise Kahveci'ye katılanlar da vardı, tepki gösterenler de! 👇

Sosyal medya kullanıcıları arasında ise Kahveci'ye katılanlar da vardı, tepki gösterenler de! 👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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