Nihat Kahveci'den Arda Güler'e Sert Tepki: "Kaçak Oynadı, Sorumluluk Almadı"

Nihat Kahveci, A Milli Takımın Paraguay maçının ardından yaptığı değerlendirmede sahada sorumluluk almaktan çekinen oyunculara ateş püskürdü. Genç yıldızımız için 'Canım, ciğerim, pırlantam, evladımız, en çok övenlerden biriyim' demesine rağmen maçtaki performansını sert bir dille eleştirdi.

Kahveci, Arda'nın sadece yaptığı bir ortayla savunulamayacağını ifade etti. Kahveci'nin o çok konuşulan sözleri ise şu şekildeydi: