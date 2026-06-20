Türkiye'nin Elenmesinin Ardından Sert Eleştiri: "Real Madrid'liyiz Demeyin, Siz Haiti'siniz"
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Türkiye'nin Paraguay karşısında aldığı mağlubiyet sonrası eleştiriler peş peşe geldi. Milli takımın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Serdar Ali Çelikler, yaptığı Haiti benzetmesiyle gündem oldu.
KAYNAK: NeoSpor
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Türkiye, Avustralya'nın ardından Paraguay'a yenilince Dünya Kupası'na veda etti.
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Serdar Ali Çelikler'in isyanını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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