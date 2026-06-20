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Türkiye'nin Elenmesinin Ardından Sert Eleştiri: "Real Madrid'liyiz Demeyin, Siz Haiti'siniz"

etiket Türkiye'nin Elenmesinin Ardından Sert Eleştiri: "Real Madrid'liyiz Demeyin, Siz Haiti'siniz"

Milli Takım Dünya Kupası 2026
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2026 - 08:36
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Türkiye'nin Paraguay karşısında aldığı mağlubiyet sonrası eleştiriler peş peşe geldi. Milli takımın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Serdar Ali Çelikler, yaptığı Haiti benzetmesiyle gündem oldu.

KAYNAK: NeoSpor

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Türkiye, Avustralya'nın ardından Paraguay'a yenilince Dünya Kupası'na veda etti.

Türkiye, Avustralya'nın ardından Paraguay'a yenilince Dünya Kupası'na veda etti.

Türkiye'nin Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etmesi futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, milli takımın performansını sert sözlerle eleştirdi.

Türkiye'nin turnuvadan elenen ikinci takım olmasına değinen Çelikler, şu ifadeleri kullandı:

“Abi hiç anlatmayın bundan sonra yok biz Real Madrid'liyiz, yok biz Juventus'luyuz, yok efendim Inter'liyiz, Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'ndeyiz falan. Siz Haiti'siniz Haiti. Bu kadar basit abi. Siz Haiti kadarsınız işte. Bütün olayınız Haiti kadar olmak. Yani 64. saniyede gol yiyen bir takım. Eee bu kadarsınız yani.”

Çelikler'in Haiti benzetmesi ve milli takım hakkındaki sert çıkışı, sosyal medyada da geniş tartışma yarattı.

Serdar Ali Çelikler'in isyanını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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