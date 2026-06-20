Filenin Sultanları, Almanya Karşısında 2-0 Geriye Düştükleri Maçı 3-2 Kazandı

Karar setine de etkili oyununu taşıyan A Milli Kadın Voleybol Takımı, tie-break setini 15-13 kazanarak Almanya karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. İlk iki seti kaybetmesine rağmen pes etmeyen Filenin Sultanları, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak Ankara etabındaki üçüncü maçını da kazandı.

2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara ayağına Belçika karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçta da Fransa'yı aynı skorla geçmişti. Almanya zaferiyle yenilgisiz serisini sürdüren ay-yıldızlı ekip, taraftarına bir kez daha büyük sevinç yaşattı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ikinci haftasındaki dördüncü ve son karşılaşmasında Çin ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 21 Haziran Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.