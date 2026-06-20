Filenin Sultanları, Almanya Karşısında 2-0 Geriye Düştükleri Maçı 3-2 Kazandı
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FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Belçika ve Fransa'ya set vermeyen milliler bu akşamki maça kötü başladı. Almanya üst üste iki set alarak 2-0'a getirdiği maçta Filenin Sultanları'nı hayli zorladı.
Ancak 2-0'dan sonra mükemmel bir geri dönüş sergileyen milliler 3-2 galip geldi.
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Maçı karar setine taşıdık.
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Muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandık.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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