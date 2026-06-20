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Filenin Sultanları, Almanya Karşısında 2-0 Geriye Düştükleri Maçı 3-2 Kazandı

Filenin Sultanları, Almanya Karşısında 2-0 Geriye Düştükleri Maçı 3-2 Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2026 - 22:05
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FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Belçika ve Fransa'ya set vermeyen milliler bu akşamki maça kötü başladı. Almanya üst üste iki set alarak 2-0'a getirdiği maçta Filenin Sultanları'nı hayli zorladı. 

Ancak 2-0'dan sonra mükemmel bir geri dönüş sergileyen milliler 3-2 galip geldi.

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Maçı karar setine taşıdık.

Maçı karar setine taşıdık.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki üçüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Almanya, ilk seti 25-18 kazanarak öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette de üstünlüğünü koruyan Giulio Bregoli'nin ekibi, 26-24'lük skorla durumu 2-0'a getirdi.

İlk iki seti kaybetmesine rağmen mücadeleden kopmayan Filenin Sultanları, üçüncü sette reaksiyon gösterdi. Milli takım, bu seti 25-19 kazanarak farkı bire indirdi.

Dördüncü sette de etkili performansını sürdüren ay-yıldızlılar, 25-22'lik skorla setlerde dengeyi sağladı ve maçı final setine taşıdı.

Muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandık.

Muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandık.

Karar setine de etkili oyununu taşıyan A Milli Kadın Voleybol Takımı, tie-break setini 15-13 kazanarak Almanya karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. İlk iki seti kaybetmesine rağmen pes etmeyen Filenin Sultanları, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak Ankara etabındaki üçüncü maçını da kazandı.

2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara ayağına Belçika karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçta da Fransa'yı aynı skorla geçmişti. Almanya zaferiyle yenilgisiz serisini sürdüren ay-yıldızlı ekip, taraftarına bir kez daha büyük sevinç yaşattı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ikinci haftasındaki dördüncü ve son karşılaşmasında Çin ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 21 Haziran Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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