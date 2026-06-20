Oyuncu Ekin Mert Daymaz'dan, Filenin Sultanları'na Destek Geldi: "Futbol Takımını Salın"
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Şimdilerde 'Yeraltı' dizisiyle ekranlarda yer alan oyuncu Ekin Mert Daymaz, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay karşısındaki mağlubiyetinin ardından Filenin Sultanları'na destek verdi. Ünlü oyuncu, 'Futbol takımını salın. Bu takımı izleyin, biraz gurur duyun' sözleriyle dikkat çekti.Detaylar...
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Dünya Kupası'na gol atamadan veda eden A Milli Futbol Takımı'nın performansı Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.
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Ekin Mert Daymaz da A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası performansını Filenin Sultanları üzerinden eleştirdi.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, bazı kullanıcıların desteğini alırken bazıları tarafından ise tartışma konusu haline getirildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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