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Oyuncu Ekin Mert Daymaz'dan, Filenin Sultanları'na Destek Geldi: "Futbol Takımını Salın"

Oyuncu Ekin Mert Daymaz'dan, Filenin Sultanları'na Destek Geldi: "Futbol Takımını Salın"

Filenin Sultanları Dünya Kupası 2026
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 19:31
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Şimdilerde 'Yeraltı' dizisiyle ekranlarda yer alan oyuncu Ekin Mert Daymaz, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay karşısındaki mağlubiyetinin ardından Filenin Sultanları'na destek verdi. Ünlü oyuncu, 'Futbol takımını salın. Bu takımı izleyin, biraz gurur duyun' sözleriyle dikkat çekti.Detaylar...

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Dünya Kupası'na gol atamadan veda eden A Milli Futbol Takımı'nın performansı Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.

Dünya Kupası'na gol atamadan veda eden A Milli Futbol Takımı'nın performansı Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.

Özellikle takıma sağlanan özel imkanlar yeniden tartışma konusu olurken, sosyal medyada gözler Filenin Sultanları'na çevrildi. 

Kullanıcılar, geçmişte Avrupa Şampiyonası'na ekonomi sınıfında gönderilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tüm zorluklara rağmen Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza attığını hatırlatarak iki takım arasında dikkat çeken karşılaştırmalar yaptı.

Ekin Mert Daymaz da A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası performansını Filenin Sultanları üzerinden eleştirdi.

Ekin Mert Daymaz da A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası performansını Filenin Sultanları üzerinden eleştirdi.

Dünya Kupası'na gol atamadan veda eden A Milli Futbol Takımı'nın performansı tartışılmaya devam ederken, oyuncu Ekin Mert Daymaz da konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Daymaz, Filenin Sultanları'nın yer aldığı bir gönderiyi Instagram hikâyesinde paylaşarak milli takımın başarısızlığına göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, paylaşımına 'Futbol takımını salın. Bu takımı izleyin, biraz gurur duyun.' notunu ekledi.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, bazı kullanıcıların desteğini alırken bazıları tarafından ise tartışma konusu haline getirildi.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, bazı kullanıcıların desteğini alırken bazıları tarafından ise tartışma konusu haline getirildi.
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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