Oyuncu Ekin Mert Daymaz'dan, Filenin Sultanları'na Destek Geldi: "Futbol Takımını Salın"

Özellikle takıma sağlanan özel imkanlar yeniden tartışma konusu olurken, sosyal medyada gözler Filenin Sultanları'na çevrildi.

Kullanıcılar, geçmişte Avrupa Şampiyonası'na ekonomi sınıfında gönderilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tüm zorluklara rağmen Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza attığını hatırlatarak iki takım arasında dikkat çeken karşılaştırmalar yaptı.