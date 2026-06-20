2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Günün ilk maçı 03.00'te Ekvador-Curaçao arasında olacak. Grubun mütevazı takımı Curaçao golle tanıştı ama henüz puanı yok, bu maçta da puan hedefi için sahada olacaklar.

Sabah 07.00'de ise Tunus yeni hocasıyla ilk maçına çıkıyor Sabri Lamouchi ile 5 gollü İsveç mağlubiyetinin ardından yolları ayıran Tunus, Herve Renard ile Japonya karşısında galibiyet arayacak.

Akşam saatlerinde ise 19.00'da sürpriz beraberlikle istediği başlangıcı yapamayan İspanya, Suudi Arabistan karşısına çıkacak.

Turnuvanın politik nedenlerle ilgi çeken takımı İran ise 22.00'de Belçika karşısında ilk galibiyetini kovalayacak.