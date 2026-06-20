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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.06.2026 - 23:31
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor. Gruplarda ilk maçların tamamlanmasının ardından ikinci maçlar da tüm heyecanıyla sürüyor. 

Türkiye bugün Paraguay'a yenilerek elendi ve Dünya Kupası defterini erken kapattı. Diğer gruplarda ise heyecan sürüyor. 

21 Haziran Pazar günü Dünya Kupası'na hangi maçlar var? İşte detaylar...

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Favorilerden İspanya sahaya çıkıyor.

Favorilerden İspanya sahaya çıkıyor.

Günün ilk maçı 03.00'te Ekvador-Curaçao arasında olacak. Grubun mütevazı takımı Curaçao golle tanıştı ama henüz puanı yok, bu maçta da puan hedefi için sahada olacaklar. 

Sabah 07.00'de ise Tunus yeni hocasıyla ilk maçına çıkıyor Sabri Lamouchi ile 5 gollü İsveç mağlubiyetinin ardından yolları ayıran Tunus, Herve Renard ile Japonya karşısında galibiyet arayacak. 

Akşam saatlerinde ise 19.00'da sürpriz beraberlikle istediği başlangıcı yapamayan İspanya, Suudi Arabistan karşısına çıkacak. 

Turnuvanın politik nedenlerle ilgi çeken takımı İran ise 22.00'de Belçika karşısında ilk galibiyetini kovalayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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