2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor. Gruplarda ilk maçların tamamlanmasının ardından ikinci maçlar da tüm heyecanıyla sürüyor.
Türkiye bugün Paraguay'a yenilerek elendi ve Dünya Kupası defterini erken kapattı. Diğer gruplarda ise heyecan sürüyor.
21 Haziran Pazar günü Dünya Kupası'na hangi maçlar var? İşte detaylar...
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Favorilerden İspanya sahaya çıkıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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