Galatasaray’da Sakatlık Kabusu: "Singo’nun Durumu Kötü"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2025 - 10:19

Galatasaray dün akşam Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup etti ama iki futbolcusunu sakatlığı kurban verdi. Galatasaray’da Lemina 17. dakikada, Singo ise 40’da sakatlanarak kenara gelmişti. Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Burak maç sonunda yaptığı açıklamada “Singo’nun sakatlığı kötü gözüküyor” açıklamasında bulundu. 1 aydan fazla süre sahalardan uzak kalacağı iddia edilen Singo’nun son durumu çekilecek MR’dan sonra belli olacak. Öte yandan Lemina maç sonunda yaptığı açıklamada sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Galatasaray, Gençlerbirliği galibiyeti ile Süper Lig’deki liderliğini sürdürürken, 2 oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.

Galatasaray’da orta sahanın önemli ismi Lemina sakatlanarak maçın 17. dakikasında yerini Yusuf Demir’e bıraktı. Maç sonunda açıklama yapan Lemina, sakatlığını önemli olmadığını söyledi ve hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi’nde maçına hazır olduğunu ifade etti.

Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçında sakatlanan Singo’dan ise kötü haber geldi.

Okan Buruk: Singo’nun durumu iyi gözükmüyor.

Gençlerbirliği maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlanan Singo’nun durumunun iyi gözükmediğini söyledi. Burak, “Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper oynatmayı düşünüyordum. Sağ bekte gidip gelmek zor oluyor. Onun sakatlığı kötü gözüküyor.” ifadelerini kullandı. 

Singo’nun 1 aydan fazla sahalardan uzak kalacağı iddia edilirken, kesin sonuçlar ise çekilecek MR sonrasında belli olacak.

Öte yandan Galatasaray’da uzatma dakikalarında kırmızı kart ile oyun dışında kalan Sallai de önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

