Galatasaray’da Sakatlık Kabusu: "Singo’nun Durumu Kötü"
Galatasaray dün akşam Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup etti ama iki futbolcusunu sakatlığı kurban verdi. Galatasaray’da Lemina 17. dakikada, Singo ise 40’da sakatlanarak kenara gelmişti. Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Burak maç sonunda yaptığı açıklamada “Singo’nun sakatlığı kötü gözüküyor” açıklamasında bulundu. 1 aydan fazla süre sahalardan uzak kalacağı iddia edilen Singo’nun son durumu çekilecek MR’dan sonra belli olacak. Öte yandan Lemina maç sonunda yaptığı açıklamada sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.
Galatasaray, Gençlerbirliği galibiyeti ile Süper Lig’deki liderliğini sürdürürken, 2 oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.
Okan Buruk: Singo’nun durumu iyi gözükmüyor.
