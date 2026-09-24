article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Adliyelerde Dezenformasyon ve Siber Suçlarla Mücadele Büroları Kuruluyor: 175 Başsavcılığa Talimat Gitti

Adliyelerde Dezenformasyon ve Siber Suçlarla Mücadele Büroları Kuruluyor: 175 Başsavcılığa Talimat Gitti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 14:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları' kurulacağını duyurdu. Bakanlığın 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına gönderdiği yazıyla hayata geçen yapıda, dijital mecralardaki suç içerikleri artık uzman savcıların masasında olacak. Gürlek, adımı sosyal medya hesabından 'Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hâle getiriyoruz' sözleriyle paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her büroda bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve yeterli sayıda uzman savcı görev yapacak.

Her büroda bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve yeterli sayıda uzman savcı görev yapacak.

Yeni birimler, Türkiye genelindeki 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde açılacak. Bakanlığın yazısına göre bürolarda bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile ihtiyaç duyulan sayıda Cumhuriyet savcısı görevlendirilecek.

Büroların odağında birkaç başlık öne çıkıyor. Çocukları ve gençleri suça, şiddete ve istismara yönlendiren dijital içerikler, müstehcen yayınlar, vatandaşların özel hayatını ve kişilik haklarını hedef alan paylaşımlar ile kamu güvenliğini tehdit eden faaliyetler doğrudan bu savcıların takibinde olacak. Dezenformasyon da listenin ayrı bir maddesi.

Gürlek'e göre hedef, şüpheliyi daha hızlı bulmak ve hukuka aykırı içeriğe gecikmeden müdahale etmek.

Gürlek'e göre hedef, şüpheliyi daha hızlı bulmak ve hukuka aykırı içeriğe gecikmeden müdahale etmek.

Gürlek'in açıklamasına göre yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış savcılar tarafından yakından izlenecek. Şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçlerinin de bu sayede hızlanması bekleniyor.

Dezenformasyon tarafında ise kurumlar arası koordinasyon vurgusu dikkat çekiyor. Bakan, kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltan, toplumsal barışı ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliği taşıyan faaliyetlere karşı kurumların birlikte hareket edeceğini ifade etti. Adli kapasitenin bu alanda güçlendirileceğini de kaydetti.

Bürolar, 10 gün önce 81 ile gönderilen genel ahlak genelgesinin devamı niteliğinde.

Bürolar, 10 gün önce 81 ile gönderilen genel ahlak genelgesinin devamı niteliğinde.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 14 Eylül'de 'Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlaka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması' başlıklı bir genelgeyi 81 ildeki 175 ağır ceza merkezi başsavcılığına göndermişti. Gürlek imzalı genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2026-2035 Aile ve Nüfus Vizyonu doğrultusunda hazırlandı.

Genelgede çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesi istendi. Dijital delillerin derhal tespit edilip muhafaza altına alınması, gerektiğinde 5651 sayılı Kanun kapsamında içerik çıkarma ve erişim engelleme uygulanması talimatı verildi. Örgütlü yapı şüphesi olan dosyalarda örgüt hükümlerinin işletilmesi, suçtan gelir elde edildiğine dair emare varsa eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesi de maddeler arasında.

Çocuk mağdurların ikincil örselenmesinin önlenmesi ve Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı ile emniyet birimleriyle sürekli koordinasyon da genelgede yer aldı. Gürlek, aile kurumunu, gençlerin geleceğini ve toplumsal düzeni hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yumulmayacağını vurgulamıştı

Bakanlığın dijital alandaki bir önceki büyük hamlesi ise 31 avukatın gözaltına alındığı veri operasyonuydu.

Bakanlığın dijital alandaki bir önceki büyük hamlesi ise 31 avukatın gözaltına alındığı veri operasyonuydu.

4 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturmada 31 avukat gözaltına alınmış, 39 avukatlık bürosunda arama yapılmıştı. Edinilen bilgiye göre vatandaşların kişisel verileri hukuka aykırı yollarla ele geçirilmiş ve 'panel' adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanılmıştı. Bazı büroların gerçeğe aykırı iddialarla vatandaşları mağdur ettiği de tespit edildi.

Gürlek o gün 'Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır' demişti. Bakanlığın gündeminde şimdi de Ekim ayında gelmesi beklenen 13. Yargı Paketi var. Gürlek'in 18 Eylül'de Adana'da verdiği bilgiye göre paket, yargılamaları hızlandırmayı ve vatandaşın makul sürede adalete ulaşmasını hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın