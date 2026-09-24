Adliyelerde Dezenformasyon ve Siber Suçlarla Mücadele Büroları Kuruluyor: 175 Başsavcılığa Talimat Gitti

Gürlek'in açıklamasına göre yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış savcılar tarafından yakından izlenecek. Şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçlerinin de bu sayede hızlanması bekleniyor.

Dezenformasyon tarafında ise kurumlar arası koordinasyon vurgusu dikkat çekiyor. Bakan, kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltan, toplumsal barışı ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliği taşıyan faaliyetlere karşı kurumların birlikte hareket edeceğini ifade etti. Adli kapasitenin bu alanda güçlendirileceğini de kaydetti.