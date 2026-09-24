Adliyelerde Dezenformasyon ve Siber Suçlarla Mücadele Büroları Kuruluyor: 175 Başsavcılığa Talimat Gitti
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları' kurulacağını duyurdu. Bakanlığın 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına gönderdiği yazıyla hayata geçen yapıda, dijital mecralardaki suç içerikleri artık uzman savcıların masasında olacak. Gürlek, adımı sosyal medya hesabından 'Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hâle getiriyoruz' sözleriyle paylaştı.
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Her büroda bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve yeterli sayıda uzman savcı görev yapacak.
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Gürlek'e göre hedef, şüpheliyi daha hızlı bulmak ve hukuka aykırı içeriğe gecikmeden müdahale etmek.
Bürolar, 10 gün önce 81 ile gönderilen genel ahlak genelgesinin devamı niteliğinde.
Bakanlığın dijital alandaki bir önceki büyük hamlesi ise 31 avukatın gözaltına alındığı veri operasyonuydu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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