Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıkladı: 1 Eylül İtibarıyla “135 Alo Adalet Hattı” Çalışmaya Başladı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 Adli Yılı’nın ilk gününde vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla '135 Alo Adalet Hattı'nın hayata geçirildiğini açıkladı.
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Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni adli yıla vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayla başladıklarını belirtti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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