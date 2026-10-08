20 Yıl Sonra Spora Döndü: Eşiyle Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

Lise ve üniversite yıllarında basketbol oynayan Ahmet Uzel, yaklaşık 20 yıl spora ara verdi. Eşinin antrenmanlarını izlerken yeniden spor yapmaya karar verdi. Çift yaklaşık bir yıldır gülle atma antrenmanlarını birlikte yapıyor. Aygül Uzel, kendi çalışmalarının yanında eşinin antrenörlüğünü de üstleniyor.

Masterler Kupası'nda İkisi de Derece Aldı

2 Mayıs 2026'da İzmir'de düzenlenen Masterler Mesafeler ve Atmalar Kupası'nda Aygül Uzel Türkiye şampiyonu, Ahmet Uzel ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Ahmet Uzel, eşine her zaman destek olacağını söyleyerek sporun kendi sağlığına da iyi geldiğini belirtti. Çift, sporu sosyal bir aktivite olarak yaşayarak topluma örnek olmak istediklerini anlattı.