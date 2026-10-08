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20 Yıl Sonra Spora Döndü: Eşiyle Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

20 Yıl Sonra Spora Döndü: Eşiyle Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 14:14
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Manisa'da yaşayan 41 yaşındaki Ahmet Uzel, milli sporcu eşi Aygül Aydoğmuş Uzel'in antrenmanlarını izlerken yaklaşık 20 yıl aradan sonra yeniden spora başladı. Çift artık gülle atma antrenmanlarını birlikte yapıyor. Aygül Uzel'in hedefi ise 2027'de Özbekistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan şampiyonlukla dönmek.

İşte detaylar. 

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Dünya Sıralamasında 5. Sıraya Yükseldi

Dünya Sıralamasında 5. Sıraya Yükseldi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Aygül Aydoğmuş Uzel, badminton milli sporcusu. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle para atletizmde, gülle atma branşında da yarışıyor.

Uzel, Kolombiya'da düzenlenen Cali 2026 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde gülle atmada aldığı dereceyle dünya sıralamasında 5. sıraya yükseldi. Bu başarıyla Haziran 2027'de Özbekistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

'Pes Etmedim'

Uzel, geçirdiği ciddi ameliyatlara ve sağlık sorunlarına rağmen pes etmediğini, bugünlere sporla ve dostlarının desteğiyle geldiğini anlattı. Hedefinin dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi ve Manisa'yı temsil etmek olduğunu söyledi.

Şimdi Eşi Onun Antrenörü

Şimdi Eşi Onun Antrenörü

Lise ve üniversite yıllarında basketbol oynayan Ahmet Uzel, yaklaşık 20 yıl spora ara verdi. Eşinin antrenmanlarını izlerken yeniden spor yapmaya karar verdi. Çift yaklaşık bir yıldır gülle atma antrenmanlarını birlikte yapıyor. Aygül Uzel, kendi çalışmalarının yanında eşinin antrenörlüğünü de üstleniyor.

Masterler Kupası'nda İkisi de Derece Aldı

2 Mayıs 2026'da İzmir'de düzenlenen Masterler Mesafeler ve Atmalar Kupası'nda Aygül Uzel Türkiye şampiyonu, Ahmet Uzel ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Ahmet Uzel, eşine her zaman destek olacağını söyleyerek sporun kendi sağlığına da iyi geldiğini belirtti. Çift, sporu sosyal bir aktivite olarak yaşayarak topluma örnek olmak istediklerini anlattı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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