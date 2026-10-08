20 Yıl Sonra Spora Döndü: Eşiyle Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor
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Manisa'da yaşayan 41 yaşındaki Ahmet Uzel, milli sporcu eşi Aygül Aydoğmuş Uzel'in antrenmanlarını izlerken yaklaşık 20 yıl aradan sonra yeniden spora başladı. Çift artık gülle atma antrenmanlarını birlikte yapıyor. Aygül Uzel'in hedefi ise 2027'de Özbekistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan şampiyonlukla dönmek.
İşte detaylar.
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Dünya Sıralamasında 5. Sıraya Yükseldi
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Şimdi Eşi Onun Antrenörü
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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