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194 Yaşındaki Kaplumbağanın DNA'sı İncelendi: Uzun Ömrün Sırrı

194 Yaşındaki Kaplumbağanın DNA'sı İncelendi: Uzun Ömrün Sırrı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 13:54
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Dünyanın bilinen en yaşlı kara hayvanı olan 194 yaşındaki dev kaplumbağa Jonathan, bu kez bir bilimsel araştırmanın konusu oldu. Araştırmacılar Jonathan'ın DNA'sını inceleyerek uzun ömrünün ipuçlarını aradı. Sonuçlar, yaşlanmayla ilgili yüzlerce benzersiz gen varyantına ve hücrelerin enerji üretiminden sorumlu genlerdeki dikkat çekici bir düzene işaret ediyor.

İşte detaylar. 

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DNA'sında Yaşlanmayla İlgili 287 Benzersiz Gen Varyantı Bulundu

DNA'sında Yaşlanmayla İlgili 287 Benzersiz Gen Varyantı Bulundu

Araştırma 7 Ekim'de Science Advances dergisinde yayımlandı. Çalışmayı, insanlarda uzun ömre yönelik ilaç hedeflerini araştıran Nashville merkezli Kallel Vakfı'nın baş bilim insanı Stephen Clark yönetti. Örnekleri, Jonathan'ın uzun süre veterinerliğini yapan Joe Hollins topladı.

İlk alınan ağız içi sürüntüdeki DNA'nın ağızdaki bakterilere ait olduğu anlaşıldı. Daha sonra yanaktan alınan kazıma örneklerinde Jonathan'ın kendi DNA'sına ulaşıldı.

Lonesome George ile Karşılaştırıldı

Araştırmacılar Jonathan'ın DNA'sını, 36 yaşındaki Tank adlı bir Aldabra dev kaplumbağası ve 2012'de ölen ünlü Galapagos kaplumbağası Lonesome George ile karşılaştırdı. Tank'ın genetik verileri, Jonathan'ın genomundaki eksik bölümlerin tamamlanmasına da yardımcı oldu. Jonathan'da yaşlanmayla ilgili yollarda 287 benzersiz gen varyantı bulundu.

Bu varyantlar, DNA onarımı ve telomerlerle ilgili. Telomerler, kromozomların uçlarındaki ve yaşla birlikte kısalan koruyucu başlıklar.

Uzun Ömrün Anahtarı Bu Olabilir

Uzun Ömrün Anahtarı Bu Olabilir

Araştırmacılar, genlerin açılıp kapanmasını etkileyen DNA metilasyonunu da inceledi. Jonathan'ın genlerinin çoğunda metilasyon, genç kaplumbağalara göre daha düzensizdi.

Ancak hücrelerin enerji santralleri olarak bilinen mitokondrilerle ilgili bir grup gende durum farklıydı. Bu genleri çalıştıran bölgelerde metilasyon daha düzenliydi. Araştırmacılara göre bu durum, söz konusu genlerin zaman içinde istikrarlı çalışmasını sağlıyor olabilir.

Clark, 'Mitokondrileri kusursuz tutmak, muhtemelen uzun ömre katkıda bulunan bir etken' diyor. Ekibe göre bu yolların insan yaşlanmasıyla da bağlantısı var.

Kan Örneği Alınamadı

Ada yetkilileri, Jonathan'dan kan alınmasına izin vermedi. Clark bu konuda 'Jonathan'ı öldüren doktor olmak istemedim' diyor ve kan örnekleriyle yapılacak deneylerin daha net bir tablo sunabileceğini belirtiyor.

"Belki de Jonathan Yaşlı Olmakta Çok İyi"

"Belki de Jonathan Yaşlı Olmakta Çok İyi"

Araştırmacılar, bu genlerle Jonathan'ın uzun ömrü arasında bir neden-sonuç ilişkisi kuramadı. Bulguların tüm Aldabra kaplumbağaları için mi geçerli olduğu, yoksa Jonathan'ın bir istisna mı olduğu da henüz bilinmiyor.

Çalışmada yer almayan Buffalo Üniversitesi'nden biyoloji profesörü Vincent Lynch, 'Belki de Jonathan yaşlı olmakta çok iyi' diyor. Lynch'e göre Jonathan'ın tam genetik profili ancak öldükten sonra dokulardan örnek alınarak çıkarılabilir.

Peki Jonathan Kimdir?

Jonathan, Aldabra dev kaplumbağasının bir alt türü olan Seyşeller dev kaplumbağası. 1832 civarında doğduğu tahmin ediliyor. 1882'de, yaklaşık 50 yaşındayken Seyşeller'den Saint Helena adasına getirildi ve o günden beri valilik konutu Plantation House'un bahçesinde yaşıyor.

Katarakt nedeniyle neredeyse kör olan ve koku alma duyusunu büyük ölçüde kaybeden Jonathan'ın işitmesi hâlâ çok iyi. Guinness Dünya Rekorları, onu bilinen en yaşlı kara hayvanı olarak tanıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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