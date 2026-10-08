194 Yaşındaki Kaplumbağanın DNA'sı İncelendi: Uzun Ömrün Sırrı

Araştırma 7 Ekim'de Science Advances dergisinde yayımlandı. Çalışmayı, insanlarda uzun ömre yönelik ilaç hedeflerini araştıran Nashville merkezli Kallel Vakfı'nın baş bilim insanı Stephen Clark yönetti. Örnekleri, Jonathan'ın uzun süre veterinerliğini yapan Joe Hollins topladı.

İlk alınan ağız içi sürüntüdeki DNA'nın ağızdaki bakterilere ait olduğu anlaşıldı. Daha sonra yanaktan alınan kazıma örneklerinde Jonathan'ın kendi DNA'sına ulaşıldı.

Lonesome George ile Karşılaştırıldı

Araştırmacılar Jonathan'ın DNA'sını, 36 yaşındaki Tank adlı bir Aldabra dev kaplumbağası ve 2012'de ölen ünlü Galapagos kaplumbağası Lonesome George ile karşılaştırdı. Tank'ın genetik verileri, Jonathan'ın genomundaki eksik bölümlerin tamamlanmasına da yardımcı oldu. Jonathan'da yaşlanmayla ilgili yollarda 287 benzersiz gen varyantı bulundu.

Bu varyantlar, DNA onarımı ve telomerlerle ilgili. Telomerler, kromozomların uçlarındaki ve yaşla birlikte kısalan koruyucu başlıklar.