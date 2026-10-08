194 Yaşındaki Kaplumbağanın DNA'sı İncelendi: Uzun Ömrün Sırrı
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Dünyanın bilinen en yaşlı kara hayvanı olan 194 yaşındaki dev kaplumbağa Jonathan, bu kez bir bilimsel araştırmanın konusu oldu. Araştırmacılar Jonathan'ın DNA'sını inceleyerek uzun ömrünün ipuçlarını aradı. Sonuçlar, yaşlanmayla ilgili yüzlerce benzersiz gen varyantına ve hücrelerin enerji üretiminden sorumlu genlerdeki dikkat çekici bir düzene işaret ediyor.
İşte detaylar.
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DNA'sında Yaşlanmayla İlgili 287 Benzersiz Gen Varyantı Bulundu
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Uzun Ömrün Anahtarı Bu Olabilir
"Belki de Jonathan Yaşlı Olmakta Çok İyi"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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