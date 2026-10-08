İnsanlığın Kaderini Öğrenmek İçin Koca Ormanı Su Altında Bıraktılar: Orman Göl Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'nin Maryland eyaletinde bilim insanları, kıyı fırtınalarının etkisini ölçmek için bir ormana kısa sürede 300 bin litre su verdi. Sıra dışı deney, iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyelerinin kıyı ormanlarını ve şehirleri nasıl etkileyebileceğine dair ipuçları sundu.
Detaylar 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maryland'deki bir ormanda bilim insanları, fırtına yağışını taklit etmek için toprağa kısa sürede 300 bin litre su verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toprak altına yerleştirilen sensörler, suyun 5 metre derinliğe kadar yapısal değişimlere yol açtığını gösterdi.
Çalışma, önümüzdeki 30 yılda sular altında kalma riski taşıyan Amsterdam, Venedik ve Miami gibi şehirleri de gündeme getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın