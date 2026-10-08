İnsanlığın Kaderini Öğrenmek İçin Koca Ormanı Su Altında Bıraktılar: Orman Göl Oldu

Orman deneyleri, iklim krizinin tetiklediği deniz seviyesi artışlarının yerleşim yerleri üzerindeki olası sonuçlarını da yeniden gündeme taşıdı. Yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 30 yılda ciddi taşkın riskiyle karşı karşıya olan şehirler arasında Amsterdam, Peterborough, Ho Chi Minh, Venedik, Bangkok, Rio de Janeiro, New Orleans, Kalküta, Miami, Şanghay ve Malé yer alıyor.

Topraklarının büyük kısmı deniz seviyesinin altında olan Amsterdam, gelişmiş baraj ve tahliye sistemlerine rağmen iklim krizinin en çok tehdit ettiği merkezler arasında gösteriliyor. Her yıl birkaç milimetre çöken Venedik'te sıklaşan yüksek gelgitler risk oluşturuyor. Deniz seviyesinden yalnızca yaklaşık 1,5 metre yükseklikte bulunan Bangkok'ta ve yaklaşık yarısı deniz seviyesinin altında kalan New Orleans'ta ise zemin çökmesi tehlikeyi artırıyor. Rio de Janeiro'da deniz seviyesinin 2050 yılına kadar yaklaşık 21 santimetre yükselmesi bekleniyor.