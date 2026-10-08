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İnsanlığın Kaderini Öğrenmek İçin Koca Ormanı Su Altında Bıraktılar: Orman Göl Oldu

İnsanlığın Kaderini Öğrenmek İçin Koca Ormanı Su Altında Bıraktılar: Orman Göl Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 19:39
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ABD'nin Maryland eyaletinde bilim insanları, kıyı fırtınalarının etkisini ölçmek için bir ormana kısa sürede 300 bin litre su verdi. Sıra dışı deney, iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyelerinin kıyı ormanlarını ve şehirleri nasıl etkileyebileceğine dair ipuçları sundu.

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Maryland'deki bir ormanda bilim insanları, fırtına yağışını taklit etmek için toprağa kısa sürede 300 bin litre su verdi.

Maryland'deki bir ormanda bilim insanları, fırtına yağışını taklit etmek için toprağa kısa sürede 300 bin litre su verdi.

Chesapeake Körfezi'nin batı şeridindeki ormanda, TEMPEST adı verilen deney kapsamında yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğünde deney sahaları kuruldu. Sahalardan biri doğal akışına bırakılırken diğerlerinde özel mekanizmalarla toprağın emiş gücünü aşacak hızda toplam 300 bin litre su verildi.

Uygulama, bölgede ortalama 10 yılda bir görülen ağır fırtınaları taklit edecek şekilde yaklaşık 15 santimetrelik bir yağışı simüle etti. Ağaçların 30 santimetrelik kök katmanı tamamen suya doydu, arazinin bazı noktalarında ise 8 santimetre derinliğinde göletler oluştu. Nehir ve deniz suyunun etkilerinin ayrı ayrı gözlemlendiği testlerde, yükselen okyanus seviyelerinin ve kıyı taşkınlarının bitki örtüsüne yansımaları incelendi.

Toprak altına yerleştirilen sensörler, suyun 5 metre derinliğe kadar yapısal değişimlere yol açtığını gösterdi.

Toprak altına yerleştirilen sensörler, suyun 5 metre derinliğe kadar yapısal değişimlere yol açtığını gösterdi.

Yüzeydeki değişimlerin yanı sıra toprak altındaki hareketlilik de sensörler sayesinde saniye saniye kaydedildi. Ölçümlere göre, verilen su toprağın 5 metre altındaki tabakalarda bile yapısal değişimlere neden oldu. Deney sırasında yerin 2,3 metre derinliğinde bulunan yeraltı su seviyesi, baskının etkisiyle yüzeye kadar tırmandı.

Bilim insanları, bu testlerin ardından tekrarlanan su baskınlarının ağaç sağlığını hangi aşamada geri dönülemez biçimde bozacağını araştırmayı hedefliyor.

Çalışma, önümüzdeki 30 yılda sular altında kalma riski taşıyan Amsterdam, Venedik ve Miami gibi şehirleri de gündeme getirdi.

Çalışma, önümüzdeki 30 yılda sular altında kalma riski taşıyan Amsterdam, Venedik ve Miami gibi şehirleri de gündeme getirdi.

Orman deneyleri, iklim krizinin tetiklediği deniz seviyesi artışlarının yerleşim yerleri üzerindeki olası sonuçlarını da yeniden gündeme taşıdı. Yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 30 yılda ciddi taşkın riskiyle karşı karşıya olan şehirler arasında Amsterdam, Peterborough, Ho Chi Minh, Venedik, Bangkok, Rio de Janeiro, New Orleans, Kalküta, Miami, Şanghay ve Malé yer alıyor.

Topraklarının büyük kısmı deniz seviyesinin altında olan Amsterdam, gelişmiş baraj ve tahliye sistemlerine rağmen iklim krizinin en çok tehdit ettiği merkezler arasında gösteriliyor. Her yıl birkaç milimetre çöken Venedik'te sıklaşan yüksek gelgitler risk oluşturuyor. Deniz seviyesinden yalnızca yaklaşık 1,5 metre yükseklikte bulunan Bangkok'ta ve yaklaşık yarısı deniz seviyesinin altında kalan New Orleans'ta ise zemin çökmesi tehlikeyi artırıyor. Rio de Janeiro'da deniz seviyesinin 2050 yılına kadar yaklaşık 21 santimetre yükselmesi bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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