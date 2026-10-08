Cehennemin Ağzı’nda Yer Altı Fermuar Gibi Açıldı: Dibinde 2 Milyon Kişi Yaşıyor

Araştırmacılar bu değişimi ana magma haznesinin şişmesi olarak yorumluyor; şişmenin derindeki yeni bir magma kaynağından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Çalışmanın baş yazarı Lizzie Johnson, 'Zemin çöküyorsa muhtemelen magma yanardağdan çekiliyordur. Ancak zemin yeniden yükselmeye başladığında bu, yeni magmanın içeri girdiği anlamına gelebilir' diye konuştu.

Öte yandan ana krater Santiago'nun çevresi, çalışma dönemi boyunca alçalmayı sürdürdü. Ekip bunu, daha sığda bulunan ikinci bir haznedeki magmanın azalmasıyla açıklıyor.