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Cehennemin Ağzı’nda Yer Altı Fermuar Gibi Açıldı: Dibinde 2 Milyon Kişi Yaşıyor

Cehennemin Ağzı’nda Yer Altı Fermuar Gibi Açıldı: Dibinde 2 Milyon Kişi Yaşıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 19:20
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Nikaragua'daki Masaya yanardağı, kraterindeki lav gölü nedeniyle 'Cehennemin Ağzı' olarak anılıyor. Uydu verilerini inceleyen araştırmacılar, yanardağın altında iki ayrı magma haznesine işaret eden hareketler tespit etti. Bulgular, ana hazneye yeni magma geliyor olabileceğini gösteriyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Yanardağın yakınında yaklaşık 2 milyon kişi yaşıyor.

Yanardağın yakınında yaklaşık 2 milyon kişi yaşıyor.

Masaya, Nikaragua'nın başkenti Managua'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Kalderası milli park olan yanardağ, lav gölünü görmek isteyen turistlerin de uğrak noktası.

Yanardağ son büyük lav akışını 1772'de üretti. Ancak o günden bu yana sürekli gaz salmaya devam ediyor.

Araştırmacılar yanardağı 6 yıl boyunca uydudan izledi.

Araştırmacılar yanardağı 6 yıl boyunca uydudan izledi.

Ekip, Sentinel-1 uydusunun 2018-2024 yılları arasında topladığı radar verilerini kullandı. Uydu bölgenin üzerinden yaklaşık 12 günde bir geçiyor.

InSAR adı verilen bu yöntemle radar dalgaları bulutların arasından geçebiliyor ve zeminin ne kadar yükselip alçaldığı ölçülebiliyor. Bu hareketler, yerin altındaki magmanın nasıl yer değiştirdiğine dair ipucu veriyor.

Zemin önce çöktü, ardından yeniden yükselmeye başladı.

Zemin önce çöktü, ardından yeniden yükselmeye başladı.

Araştırmacılar bu değişimi ana magma haznesinin şişmesi olarak yorumluyor; şişmenin derindeki yeni bir magma kaynağından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Çalışmanın baş yazarı Lizzie Johnson, 'Zemin çöküyorsa muhtemelen magma yanardağdan çekiliyordur. Ancak zemin yeniden yükselmeye başladığında bu, yeni magmanın içeri girdiği anlamına gelebilir' diye konuştu.

Öte yandan ana krater Santiago'nun çevresi, çalışma dönemi boyunca alçalmayı sürdürdü. Ekip bunu, daha sığda bulunan ikinci bir haznedeki magmanın azalmasıyla açıklıyor.

Şimdilik yakın bir tehlike görünmüyor.

Şimdilik yakın bir tehlike görünmüyor.

Araştırmacılar, çevredeki yerleşimler için acil bir tehlike tespit etmedi. Yine de yanardağın sürekli saldığı kükürt dioksit gazı çoğu zaman tehlikeli yoğunluklara ulaşıyor, asit yağmurlarına yol açıyor ve insan sağlığına zarar verebiliyor.

Ekip, magma sisteminin daha iyi anlaşılmasının yanardağın izlenmesini ve olası püskürmelerin önceden tahmin edilmesini kolaylaştırabileceğini vurguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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