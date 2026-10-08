Cehennemin Ağzı’nda Yer Altı Fermuar Gibi Açıldı: Dibinde 2 Milyon Kişi Yaşıyor
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Nikaragua'daki Masaya yanardağı, kraterindeki lav gölü nedeniyle 'Cehennemin Ağzı' olarak anılıyor. Uydu verilerini inceleyen araştırmacılar, yanardağın altında iki ayrı magma haznesine işaret eden hareketler tespit etti. Bulgular, ana hazneye yeni magma geliyor olabileceğini gösteriyor.
Ayrıntılar haberimizde.
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Yanardağın yakınında yaklaşık 2 milyon kişi yaşıyor.
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Araştırmacılar yanardağı 6 yıl boyunca uydudan izledi.
Zemin önce çöktü, ardından yeniden yükselmeye başladı.
Şimdilik yakın bir tehlike görünmüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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