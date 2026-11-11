Ne Klima Var Ne de Elektrik Faturası: Evlerini Saman Balyalarıyla İnşa Ettiler
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Batı Avustralya'da yaşayan Ella Maesepp ve David Potter çifti, doğaya olabildiğince az zarar veren bir ev yapmak için arpa samanı balyalarını seçti. Şebekeye bağlı olmayan ev, elektriğini güneş panellerinden ve küçük bir rüzgar türbininden alıyor.
İşte detaylar...
Evin duvarları, çiftlikte hasattan sonra balyalanan arpa samanıyla dolduruldu.
Ev kışın güneşi içeri alıyor, yazın sıcak havayı kuleden dışarı atıyor.
Elektrik güneş panelleri ve rüzgar türbininden, su ise yağmurdan geliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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