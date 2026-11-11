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Ne Klima Var Ne de Elektrik Faturası: Evlerini Saman Balyalarıyla İnşa Ettiler

Ne Klima Var Ne de Elektrik Faturası: Evlerini Saman Balyalarıyla İnşa Ettiler

Avustralya
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 14:26
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Batı Avustralya'da yaşayan Ella Maesepp ve David Potter çifti, doğaya olabildiğince az zarar veren bir ev yapmak için arpa samanı balyalarını seçti. Şebekeye bağlı olmayan ev, elektriğini güneş panellerinden ve küçük bir rüzgar türbininden alıyor.

İşte detaylar...

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Evin duvarları, çiftlikte hasattan sonra balyalanan arpa samanıyla dolduruldu.

Evin duvarları, çiftlikte hasattan sonra balyalanan arpa samanıyla dolduruldu.

Çift, Perth'in yaklaşık 300 kilometre güneydoğusundaki Katanning yakınlarında, 2 bin hektarlık çiftliklerinde 2011'de inşaata başladı. Ev 18 ayda tamamlandı. Önce beton bir zeminin üzerine ahşap bir iskelet ve çatı kuruldu, ardından duvarların içi yaklaşık 600 arpa samanı balyasıyla dolduruldu.

Balyaları 2009 hasadından sonra David ve amcası hazırladı. Arpa samanı, buğday samanına göre daha esnek ve daha az kırılgan olduğu için seçildi. Çevre bilimci Ella, sıkıştırılmış balyaların yoğun yapısı ve içinde az oksijen bulunması nedeniyle yangına karşı çift tuğla duvardan bile daha güvenli olduğunu söylüyor.

Ev kışın güneşi içeri alıyor, yazın sıcak havayı kuleden dışarı atıyor.

Ev kışın güneşi içeri alıyor, yazın sıcak havayı kuleden dışarı atıyor.

Uzun ve dar tasarlanan ev doğu-batı yönünde uzanıyor. Böylece uzun cephesi kuzeye, yani Güney Yarımküre'de güneşin geçtiği yöne bakıyor. Kuzey cephedeki büyük pencereler kışın güneşi içeri alırken saçaklar yazın doğrudan güneşi engelliyor. Çiftlikten çıkarılan laterit taşından yapılan iki duvar da iç sıcaklığı dengeliyor.

Yazın serinlemek için klima ya da vantilatör kullanılmıyor. Dört tarafı pencereli küçük bir üst kat odası 'soğutma kulesi' görevi görüyor. Pencereler açılınca yükselen sıcak hava buradan dışarı çıkıyor.

Elektrik güneş panelleri ve rüzgar türbininden, su ise yağmurdan geliyor.

Elektrik güneş panelleri ve rüzgar türbininden, su ise yağmurdan geliyor.

Bölgede elektrik şebekesine bağlanmak çok pahalı olacağı için çift kendi elektriğini üretmeyi seçti. Çatıda 175 vatlık 18 güneş paneli var, kışın ek elektrik için 1 kilovatlık bir rüzgar türbini de eklendi. Buzdolabından televizyona kadar ev aletleri bu sistemle çalışıyor.

Evin suyu da şebekeden gelmiyor. Ev ve ambar çatılarından toplanan yağmur suyu iki büyük depoda biriktiriliyor. Yıllık ortalama yağışın 400 milimetre olduğu bölgede bu su ev ve bahçe için yetiyor. Aile ayrıca toplu alışveriş yapıp kendi kaplarını kullanarak ve daha az paketli ürün alarak evden çıkan çöpü azaltmaya çalışıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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