Ne Klima Var Ne de Elektrik Faturası: Evlerini Saman Balyalarıyla İnşa Ettiler

Uzun ve dar tasarlanan ev doğu-batı yönünde uzanıyor. Böylece uzun cephesi kuzeye, yani Güney Yarımküre'de güneşin geçtiği yöne bakıyor. Kuzey cephedeki büyük pencereler kışın güneşi içeri alırken saçaklar yazın doğrudan güneşi engelliyor. Çiftlikten çıkarılan laterit taşından yapılan iki duvar da iç sıcaklığı dengeliyor.

Yazın serinlemek için klima ya da vantilatör kullanılmıyor. Dört tarafı pencereli küçük bir üst kat odası 'soğutma kulesi' görevi görüyor. Pencereler açılınca yükselen sıcak hava buradan dışarı çıkıyor.