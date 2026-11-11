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Ailesinden Kalan Battaniye Meğer Servet Değerindeymiş: Televizyon Programı Sayesinde Öğrendi

Ailesinden Kalan Battaniye Meğer Servet Değerindeymiş: Televizyon Programı Sayesinde Öğrendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 14:06
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Loren Krytzer, kuşaklardır ailesinde duran eski bir battaniyenin değerini televizyonda izlediği bir programla fark etti. Battaniye açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı.

İşte detaylar...

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Battaniyeyi aileye 1870'lerde Norveçli bir göçmen kazandırdı.

Battaniyeyi aileye 1870'lerde Norveçli bir göçmen kazandırdı.

Battaniyenin bilinen ilk sahibi, Norveç'ten göç edip tüccarlık yapan John Chantland'di. Chantland, 1870'lerde Dakota Bölgesi'ndeki Mayville kasabasına yerleştikten sonra battaniyeyi edindi. Parça o tarihten sonra aileden hiç çıkmadı, hiç sergilenmedi ve oldukça iyi durumda kaldı.

Ayağı kesildikten sonra engelli maaşıyla geçinen Krytzer, bir gün 'Antiques Roadshow' programında kendi battaniyesine benzeyen bir parçaya 500 bin dolara kadar değer biçildiğini gördü. Bunun üzerine battaniyeyi bir müzayede evinin ekspertiz gününe götürdü.

Uzmanlar parçanın dünyada çok az örneği kalan bir Navajo şef battaniyesi olduğunu belirledi.

Uzmanlar parçanın dünyada çok az örneği kalan bir Navajo şef battaniyesi olduğunu belirledi.

Müzayede evi, battaniyenin 'birinci dönem' denen ve kırmızı çizgileri lak boyasıyla boyanmış bir Navajo şef battaniyesi olduğunu tespit etti. Bu türün kamu koleksiyonları dışında bilinen yalnızca dört örneği daha var. Tüm birinci dönem battaniyelerin sayısı ise 100'ün altında.

Birinci dönem battaniyeler, Navajo dokumacılığının bilinen en eski desenini taşıyor. Genellikle doğal kahverengi, siyah ve fildişi renkli ve indigo boyalı el eğirmesi yünden, yatay çizgilerle dokunuyor. 1850'ler ve 1860'larda Amerika'nın güneybatısındaki en değerli takas mallarından biriydi. Krytzer'inkine neredeyse birebir benzeyen bir örnek, Smithsonian'ın Ulusal Amerikan Yerlileri Müzesi'nde sergileniyor.

Battaniye 19 Haziran 2012'de rekor fiyata alıcı buldu.

Battaniye 19 Haziran 2012'de rekor fiyata alıcı buldu.

Pasadena Kongre Merkezi'nde yapılan açık artırmada telefonla ve salondan teklif veren alıcılar arasında çekişmeli bir yarış yaşandı. Battaniyeyi, New York ve Ontario'da galerisi bulunan sanat taciri Donald Ellis aldı. Yüzde 20'lik alıcı komisyonu dahil satış fiyatı 1,8 milyon dolar oldu.

Bu fiyat, 1989'da Sotheby's'te 522 bin 500 dolara satılan benzer bir battaniyenin rekorunu geride bıraktı. Müzayede evine göre bu, bir Amerikan yerlisi eserinin açık artırmada ulaştığı en yüksek ikinci fiyat.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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