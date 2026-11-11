Ailesinden Kalan Battaniye Meğer Servet Değerindeymiş: Televizyon Programı Sayesinde Öğrendi
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Battaniyeyi aileye 1870'lerde Norveçli bir göçmen kazandırdı.
Uzmanlar parçanın dünyada çok az örneği kalan bir Navajo şef battaniyesi olduğunu belirledi.
Battaniye 19 Haziran 2012'de rekor fiyata alıcı buldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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