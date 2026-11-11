Ailesinden Kalan Battaniye Meğer Servet Değerindeymiş: Televizyon Programı Sayesinde Öğrendi

Müzayede evi, battaniyenin 'birinci dönem' denen ve kırmızı çizgileri lak boyasıyla boyanmış bir Navajo şef battaniyesi olduğunu tespit etti. Bu türün kamu koleksiyonları dışında bilinen yalnızca dört örneği daha var. Tüm birinci dönem battaniyelerin sayısı ise 100'ün altında.

Birinci dönem battaniyeler, Navajo dokumacılığının bilinen en eski desenini taşıyor. Genellikle doğal kahverengi, siyah ve fildişi renkli ve indigo boyalı el eğirmesi yünden, yatay çizgilerle dokunuyor. 1850'ler ve 1860'larda Amerika'nın güneybatısındaki en değerli takas mallarından biriydi. Krytzer'inkine neredeyse birebir benzeyen bir örnek, Smithsonian'ın Ulusal Amerikan Yerlileri Müzesi'nde sergileniyor.